La panameña Karol Wilson logró ingresar a Operación Triunfo Estados Unidos

La cantante panameña Karol Wilson logró la noche de este miércoles 8 de julio formar parte del grupo de 16 estudiantes de la academia de Operación Triunfo Estados Unidos, producida por la cadena Telemundo.

Esta será la primera generación de esta producción en Estados Unidos y esta compuesta por 16 estudiantes de países como, Panamá, Nicaragua, Venezuela, Estados Unidos, España, República Dominicana, entre otros.

Wilson tuvo que esperar hasta la segunda gala para conocer si ingresaba en esta academia, que sigue las bases de la producción original de España, la cual produce Getsmusic.

Al casting final llegaron 20 aspirantes, de los cuales se decidió, en dos galas, que solo 16 ingresaran.

La academia es dirigida en la versión estadounidense por la cantautora panameña Erika Ender y cuenta con profesores como Laura Flores y jurados como David Bisbal y Ana Barbara.

El programa se emitirá los martes por la cadena Telemundo en Estados Unidos y tiene un canal de 24 horas por YouTube.