Los padres de Lucas Gámez movilizaron las redes para encontrarlo; la búsqueda concluyó en tragedia en Venezuela

El creador de contenido venezolano <b>Kristopher Kerezsy</b>, quien acompañó a la familia durante los días de búsqueda, confirmó el fallecimiento del menor a través de sus redes sociales.'No sé cómo empezar. Solo les pido que tengan muchísima prudencia y tacto. No lo logró. Lucas no lo logró. Ya lo encontraron. Ni él ni sus familiares sobrevivieron. Oren por la paz y el corazón de dos padres que están devastados', expresó.Kerezsy aseguró que Lucas se convirtió en 'un ángel que inspiró a todo un país', convirtiéndose en uno de los rostros más representativos de la tragedia causada por los terremotos que devastaron <b>Venezuela</b>.