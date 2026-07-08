Los padres de Lucas Gámez movilizaron las redes para encontrarlo; la búsqueda concluyó en tragedia en Venezuela

La tragedia que vive Venezuela desde el pasado 24 de junio, cuando dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron el país, sigue dejando historias de profundo dolor. Mientras algunas familias celebran el rescate con vida de sus seres queridos, otras reciben la confirmación del peor de los desenlaces: la muerte de quienes permanecían desaparecidos bajo los escombros. La Cancillería de Argentina confirmó este miércoles 8 de julio el fallecimiento de Lucas Gámez, el niño argentino de ocho años que se encontraba junto a su tío en un apartamento ubicado en un segundo piso de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos. De acuerdo con el diario La Nación de Buenos Aires, sus padres, Blancalida Martínez Coronado y Marco Gámez, ambos de nacionalidad venezolana, emigraron a Argentina en 2013, donde residieron durante más de una década. ”En enero de este año decidimos volver a Venezuela por cuestiones personales”, relató el padre del menor. Según la reconstrucción de los hechos publicada por La Nación, Lucas regresó al apartamento después de pasar un rato en la playa. Poco después ocurrió el primero de los dos fuertes sismos.

Rescatistas brasileños localizaron el cuerpo del menor

Tras varios días de búsqueda y en medio de la incertidumbre sobre la ubicación exacta del niño, un equipo de rescatistas brasileños logró localizar el cuerpo de Lucas. La noticia fue confirmada apenas unos días después de que el menor hubiera cumplido nueve años. Durante las labores de rescate, el Gobierno argentino desplegó personal especializado en emergencias, entre ellos integrantes de las brigadas USAR, efectivos militares especializados en catástrofes, médicos, enfermeros, ambulancias, medicamentos y equipos de asistencia.

El cumpleaños que conmovió a las redes sociales

Un día antes de confirmarse la muerte del menor, su madre publicó un emotivo video en redes sociales en el que, en medio de las labores de búsqueda, llevó un pastel para celebrar el noveno cumpleaños de su hijo. ”Feliz cumpleaños, hijo. Así honramos tu vida, que pronto abrazaremos. Amén”, escribió entonces. Ese abrazo, sin embargo, nunca pudo producirse. Antes de conocerse el desenlace, y ante los comentarios ofensivos y las especulaciones difundidas en redes sociales, la madre de Lucas anunció que dejaría de compartir actualizaciones sobre el operativo de búsqueda. ”Leyendo tantas cosas en las redes, he decidido que lo mejor es dejar por un tiempo la cuenta. Es doloroso leer gente que opina sobre cómo debería llevar este proceso. Hay personas que critican que le cantemos el cumpleaños o, peor aún, que creen que Lucas ya salió, está en casa y que su papá y yo armamos este show para salir en televisión”, escribió.

“No lo logró”: el mensaje que confirmó la tragedia