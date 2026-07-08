Selección Kiwanis All Stars U16 de Panamá viaja a México para disputar el Torneo Elite Internacional

La <b>Selección Kiwanis All Stars U16 Masculina de Panamá</b> partió con destino a la ciudad de <b>Monterrey, México</b>, donde representará al país en el <b>Torneo Elite Internacional</b>, que se disputará del <b>8 al 12 de julio</b>.El equipo panameño buscará medir su nivel frente a destacados quintetos internacionales en un certamen que reunirá a jóvenes promesas del baloncesto de la región.La delegación está integrada por los jugadores <b>Alexis Arenas, Carlos Montilla, Carlos Quintero, Cristian Bravo, Edgar Justiniano, Gabriel Broce, Ian Lezcano, José Durary, Juan Rodríguez, Julio Salceda, Maicol Alarcón, Michael Alarcón y Reynaldo Machuca</b>.El cuerpo técnico es encabezado por el entrenador <b>Manuel Molinar</b>, quien estará acompañado por los asistentes <b>Ernesto Marcel</b> y <b>Anthony Molinar</b>.La delegación también cuenta con la presencia de <b>Alexis Herrera</b>, presidente de la <b>Liga de Baloncesto Kiwanis (LBK)</b>, y <b>José De María</b>, director deportivo del <b>Club Kiwanis de Panamá</b>.La participación en el Torneo Elite Internacional forma parte del proceso de desarrollo competitivo de la categoría U16, brindando a los jóvenes jugadores la oportunidad de adquirir experiencia frente a rivales de alto nivel y continuar su preparación en el baloncesto internacional.