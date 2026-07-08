Selección Kiwanis All Stars U16 de Panamá viaja a México para disputar el Torneo Elite Internacional

La Selección Kiwanis All Stars U16 Masculina de Panamá partió con destino a la ciudad de Monterrey, México, donde representará al país en el Torneo Elite Internacional, que se disputará del 8 al 12 de julio.

El equipo panameño buscará medir su nivel frente a destacados quintetos internacionales en un certamen que reunirá a jóvenes promesas del baloncesto de la región.

La delegación está integrada por los jugadores Alexis Arenas, Carlos Montilla, Carlos Quintero, Cristian Bravo, Edgar Justiniano, Gabriel Broce, Ian Lezcano, José Durary, Juan Rodríguez, Julio Salceda, Maicol Alarcón, Michael Alarcón y Reynaldo Machuca.

El cuerpo técnico es encabezado por el entrenador Manuel Molinar, quien estará acompañado por los asistentes Ernesto Marcel y Anthony Molinar.

La delegación también cuenta con la presencia de Alexis Herrera, presidente de la Liga de Baloncesto Kiwanis (LBK), y José De María, director deportivo del Club Kiwanis de Panamá.

La participación en el Torneo Elite Internacional forma parte del proceso de desarrollo competitivo de la categoría U16, brindando a los jóvenes jugadores la oportunidad de adquirir experiencia frente a rivales de alto nivel y continuar su preparación en el baloncesto internacional.