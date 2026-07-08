Director de la OMS condena dichos de senadora paraguaya sobre Mbappé

El director general de la <a href="/tag/-/meta/oms-organizacion-mundial-de-la-salud">Organización Mundial de la Salud (OMS)</a>, <b>Tedros Adhanom Ghebreyesus</b>, cuestionó las declaraciones atribuidas a la senadora paraguaya <b>Celeste Amarilla</b> contra el futbolista francés <b>Kylian Mbappé</b> y afirmó que el racismo representa <i>'una violación de la dignidad humana básica'</i>.A través de su cuenta en la red social X, Tedros señaló que<i> 'el racismo no es una broma, un rasgo de personalidad ni una excusa basada en ‘de dónde vengo'</i>. Agregó que las figuras públicas, especialmente los funcionarios electos, tienen una responsabilidad mayor de rechazar el odio y no de justificarlo.El director de la OMS también manifestó que <a href="/tag/-/meta/kylian-mbappe">Mbappé</a> <i>'merece una disculpa'</i>, al igual que todas las personas que han sido objeto de expresiones de esa naturaleza.La reacción surgió después de que circularan declaraciones atribuidas a Amarilla, en las que afirmó que no debía disculparse con el delantero francés por expresiones de contenido racista y añadió que provenía de <i>'una sociedad donde se le pegaba a los gays y decir negro de mierda era lo más usual'</i>.El pronunciamiento de Tedros trasladó la controversia al plano internacional, al involucrar a uno de los principales representantes del sistema de <a href="/tag/-/meta/onu-organizacion-de-las-naciones-unidas">Naciones Unidas</a> en un debate sobre racismo, discriminación y el comportamiento esperado de los servidores públicos.