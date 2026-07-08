Director de la OMS condena dichos de senadora paraguaya sobre Mbappé

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuestionó las declaraciones atribuidas a la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé y afirmó que el racismo representa “una violación de la dignidad humana básica”.

A través de su cuenta en la red social X, Tedros señaló que “el racismo no es una broma, un rasgo de personalidad ni una excusa basada en ‘de dónde vengo”. Agregó que las figuras públicas, especialmente los funcionarios electos, tienen una responsabilidad mayor de rechazar el odio y no de justificarlo.

El director de la OMS también manifestó que Mbappé “merece una disculpa”, al igual que todas las personas que han sido objeto de expresiones de esa naturaleza.

La reacción surgió después de que circularan declaraciones atribuidas a Amarilla, en las que afirmó que no debía disculparse con el delantero francés por expresiones de contenido racista y añadió que provenía de “una sociedad donde se le pegaba a los gays y decir negro de mierda era lo más usual”.

El pronunciamiento de Tedros trasladó la controversia al plano internacional, al involucrar a uno de los principales representantes del sistema de Naciones Unidas en un debate sobre racismo, discriminación y el comportamiento esperado de los servidores públicos.