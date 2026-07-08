Nuevo director del Sistema Penitenciario anuncia cero tolerancia a la corrupción en las cárceles

El nuevo director general del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), Chanan Singh, anunció este miércoles 8 de julio que su administración aplicará una política de cero tolerancia a la corrupción dentro de los centros penitenciarios, tanto para los funcionarios como para los privados de libertad.

La declaración fue realizado durante su primera reunión con familiares de privados de libertad y abogados de distintos centros penitenciarios del país, un encuentro que, según explicó, tuvo como objetivo escuchar de primera mano las principales inquietudes sobre el funcionamiento del sistema.

Singh, quien asumió el cargo el pasado 7 de julio, aseguró que una de las prioridades de su gestión será corregir las deficiencias existentes y fortalecer los mecanismos de control en las cárceles.

“Desde que fui designado en el cargo he procurado reunirme con los abogados y familiares de los privados de libertad. La posición del sistema penitenciario es resolver los problemas existentes”, manifestó.

Durante la reunión, en la que estuvo acompañado por el subdirector del SPN, Fabián Camargo, el director explicó que las medidas que comenzará a implementar responden a las instrucciones de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y del presidente José Raúl Mulino, orientadas a fortalecer la administración, la seguridad y la gestión técnica del sistema penitenciario.

Asimismo, invitó a familiares y abogados a integrar un equipo de apoyo externo que contribuya a identificar soluciones para los principales problemas que enfrentan los centros penales.

‘No hemos venido a complacer a nadie’

Singh dejó claro que su administración aplicará un modelo penitenciario basado en estándares que ya funcionan en otros países y advirtió que las normas dentro de las cárceles serán establecidas por el Estado.

“Nosotros no hemos venido aquí a complacer a nadie. Hemos venido a implementar un sistema que no estamos inventando; es un modelo que existe en diferentes países y que el Estado aplica para la administración de los centros penitenciarios”, afirmó.

También recalcó que, aunque los privados de libertad mantienen sus derechos, no serán quienes definan las reglas de funcionamiento de los centros penitenciarios.

“Ellos tienen derechos y somos respetuosos; sin embargo, no son quienes establecen las reglas dentro de los centros penitenciarios. Esa responsabilidad corresponde al Estado y nosotros haremos el trabajo como debe hacerse”, sostuvo.

El nuevo director aseguró que la política de cero tolerancia a la corrupción será uno de los pilares de su gestión, con el propósito de fortalecer la transparencia y recuperar el control institucional de las cárceles del país.