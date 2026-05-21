‘Sí hay televisores comunales’: autoridad penitenciaria confirma presencia en cárceles

<b>El director del Sistema Penitenciario, Jorge Terregrosa</b>, aclaró la controversia sobre la presencia de televisores en las cárceles del país y aseguró que en varios centros penitenciarios de Panamá existen aparatos de uso colectivo destinados a actividades recreativas para los privados de libertad.En una entrevista con <b>TVN Noticias</b>, confirmó que sí existen televisores comunales en centros penitenciarios, como La Joya, Mega Joya y La Joyita, destinados a espacios recreativos compartidos.