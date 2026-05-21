‘Sí hay televisores comunales’: autoridad penitenciaria confirma presencia en cárceles

En una entrevista con TVN Noticias , confirmó que sí existen televisores comunales en centros penitenciarios, como La Joya, Mega Joya y La Joyita, destinados a espacios recreativos compartidos.

El director del Sistema Penitenciario, Jorge Terregrosa , aclaró la controversia sobre la presencia de televisores en las cárceles del país y aseguró que en varios centros penitenciarios de Panamá existen aparatos de uso colectivo destinados a actividades recreativas para los privados de libertad.

“Por supuesto que hay televisores comunales. Eso está permitido dentro de los centros. Por ejemplo, en La Joya, Mega Joya y La Joyita hay televisores comunales que les permiten tener acceso a contenido nacional”, expresó.

En ese sentido, señaló que no es un derecho ni una obligación del Estado proporcionar televisores a los privados de libertad, postura sobre la que aseguró han sido categóricos.

Asimismo, confirmó que los privados de libertad podrán observar eventos deportivos, como el Mundial, a través de estos televisores comunales.