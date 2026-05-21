Residentes de Marbella cuestionan obra junto al río Matasnillo

En el encuentro participaron representantes del Ministerio de Ambiente, del Municipio de Panamá y de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) .

Ante las inquietudes planteadas por la comunidad, el representante de Bella Vista, César Kiamco , convocó esta semana a una reunión con residentes y funcionarios de distintas entidades para revisar la situación y conocer el estatus de los permisos otorgados a la obra.

El proyecto se desarrolla en Calle Jade, corregimiento de Bella Vista, distrito de Panamá, sobre un terreno de 1,031 metros cuadrados.

Residentes de Marbella manifestaron su preocupación por la construcción de una torre de 21 pisos en las cercanías de la desembocadura del río Matasnillo, al considerar que el proyecto podría afectar la servidumbre pluvial del área.

De acuerdo con los residentes, durante la etapa preliminar de trabajos —que incluye colocación de pilotes y estructuras— se registraron incidentes relacionados con residuos que alcanzaron el río, situación que derivó en una sanción administrativa contra la empresa responsable de la construcción.

Los moradores también expresaron preocupaciones por posibles afectaciones vinculadas al ruido generado por maquinaria pesada y al movimiento constante de camiones en Calle Jade, una vía de acceso limitada para el sector.

Además, algunos residentes señalaron presuntos daños en propiedades cercanas, entre ellos fisuras y afectaciones en acabados, los cuales atribuyen a vibraciones asociadas a los trabajos de construcción. Estas situaciones, según indicaron, forman parte de reclamos presentados ante las autoridades correspondientes.

Durante la reunión, vecinos plantearon dudas sobre el cumplimiento de las normas relacionadas con servidumbres hídricas y distancias mínimas requeridas para construcciones próximas a cauces pluviales.

Por su parte, las autoridades informaron que elaborarán un informe técnico con base en la documentación, permisos y expedientes vinculados al proyecto, con el objetivo de determinar si la obra cumple con las disposiciones vigentes.

El abogado Amado Channis indicó que residentes del área ya interpusieron acciones por la vía civil y que evalúan otras medidas legales relacionadas con el caso.

Los funcionarios, se comprometieron a presentar para este viernes un informe en base a los documentos que ha presentado la empresa y los permisos que se le han otorgado para estar claros y determinar si han violado alguna de las normas vigentes para este tipo de obras.