Libertad de prensa: organizaciones exigen a fiscal de Guatemala frenar acoso

Un bloque de nueve organizaciones internacionales y regionales defensoras de la libertad de prensa envió un duro emplazamiento al nuevo fiscal general del Ministerio Público de Guatemala, Gabriel García Luna. En una misiva conjunta, las entidades exigieron un cambio inmediato y verificable para frenar la estrategia de persecución y criminalización judicial aplicada contra los periodistas independientes durante los últimos ocho años. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), junto a agrupaciones como Article 19 y Reporteros Sin Fronteras, señalaron de manera directa que la fiscalía general guatemalteca se convirtió en una herramienta de intimidación para encubrir redes de corrupción y abusos de poder en el país centroamericano.

Ocho años de acoso estatal

De acuerdo con los informes de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citados en el documento, el aparato de justicia penal guatemalteco ejecutó un patrón sostenido de hostigamiento, vigilancia, detenciones arbitrarias y campañas de difamación. Esta crisis provocó el exilio forzado de más de 20 periodistas locales entre los años 2022 y 2023. Las organizaciones indicaron que el caso emblemático de esta política represiva es el del periodista Jose Rubén Zamora. Su encarcelamiento y los múltiples procesos judiciales abiertos en su contra constituyen, según los denunciantes, procesos espurios y represalias directas por sus investigaciones sobre la corrupción estatal.

Demandas de cumplimiento inmediato