Libertad de prensa: organizaciones exigen a fiscal de Guatemala frenar acoso

La coalición internacional presentó un pliego de siete acciones urgentes al despacho de García Luna para restablecer la credibilidad institucional del <b>Ministerio Público</b>. Entre las solicitudes destaca el archivo y desestimación de todas las causas penales sin sustento orientadas a castigar el ejercicio periodístico, así como la liberación de los comunicadores detenidos bajo medidas judiciales desproporcionadas.Asimismo, demandaron la creación de garantías de seguridad reales para permitir el retorno de los corresponsales y editores exiliados, y pidieron una reestructuración profunda de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas para acabar con la impunidad histórica que rodea los asesinatos y ataques contra la prensa en el territorio guatemalteco.Las firmas del documento de exigencia internacional incluyen también a la <b>Red Centroamericana de Periodistas, </b>la<b> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)</b>, <b>Free Press Unlimited, Fundamedios </b>y<b> Protección Internacional Mesoamérica</b>. Las agrupaciones advirtieron al nuevo jefe del Ministerio Público que no existe la democracia en un entorno donde el derecho penal se utiliza para infundir miedo y silenciar las voces críticas del poder público.