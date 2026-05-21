Comando Sur destaca ejercicios en Panamá para proteger el Canal

El Comando Sur de Estados Unidos comentó sobre la realización de ejercicios militares conjuntos con fuerzas panameñas como parte del Curso de Operaciones en Selva Panamá, desarrollado en la Base Aeronaval Cristóbal Colón el pasado 14 de mayo.

La información se divulgó este jueves a través de las redes oficiales del organismo militar estadounidense, que publicó imágenes de miembros del servicio militar estadounidense y unidades panameñas durante la denominada prueba “Green Mile”.

Según el Comando Sur, las actividades forman parte de “múltiples compromisos de seguridad” entre ambos países para fortalecer la seguridad regional frente a amenazas compartidas y “garantizar la protección del Canal de Panamá”.

En las imágenes y mensajes oficiales aparecen mencionados el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), personal del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y la Embajada estadounidense en Panamá.

El anuncio vuelve a colocar sobre la mesa el papel de la cooperación militar entre Panamá y Estados Unidos, especialmente por la referencia directa a la protección del Canal, infraestructura estratégica para el comercio mundial y símbolo de soberanía panameña desde su transferencia en 1999.

Aunque Panamá mantiene acuerdos de cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico con Washington, la presencia y participación de tropas estadounidenses en entrenamientos dentro del país suele generar debate político y cuestionamientos sobre los alcances de esa colaboración.

La publicación se produjo en medio de un escenario regional marcado por el aumento de flujos migratorios, redes de narcotráfico y crecientes tensiones geopolíticas alrededor de rutas comerciales estratégicas en América Latina.