Tocumen mantuvo operaciones tras incendio en Terminal 1 y evitó caos entre miles de pasajeros

El <b>Aeropuerto Internacional de Tocumen</b> logró evitar una interrupción masiva en sus operaciones luego del incidente registrado en el área del <i>food court</i> de la <b>Terminal 1</b>, gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencia y a la ejecución inmediata de protocolos de contingencia.La respuesta coordinada del <b>Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI)</b>, junto con la reorganización de vuelos y puertas de embarque, <b>permitió que el principal </b><i><b>hub</b></i><b> aéreo de Panamá mantuviera su funcionamiento durante la emergencia</b>, reduciendo el impacto sobre miles de viajeros.En declaraciones ofrecidas a <b>La Estrella de Panamá</b>, el gerente general del <b>Aeropuerto Internacional de Tocumen</b>, <b>José Ruiz Blanco</b>, detalló las acciones implementadas para controlar la situación y preservar la continuidad operativa.