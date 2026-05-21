Estados Unidos despliega el USS Nimitz cerca de Cuba y aumenta presión contra Raúl Castro tras acusación criminal

La crisis entre Estados Unidos y Cuba entró en una nueva fase de máxima presión tras el despliegue del portaaviones USS Nimitz en aguas internacionales del Caribe cercanas a la isla, en un movimiento que coincide con la acusación federal presentada contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. El operativo militar fue confirmado por el Pentágono y representa uno de los mensajes más contundentes enviados por Washington hacia el régimen cubano en los últimos años. El despliegue recuerda la estrategia aplicada previamente contra el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, donde una fuerte presencia naval estadounidense precedió una ofensiva política y militar de gran escala. El grupo de combate del Nimitz incluye aviones de guerra, el destructor Gridley y el buque logístico Patuxent, bajo coordinación del Comando Sur estadounidense. Según las autoridades militares, la misión busca demostrar capacidad operativa, alcance estratégico y preparación ante cualquier escenario en la región.

La acusación contra Raúl Castro marca un nuevo golpe al castrismo

La llegada del portaaviones ocurre apenas un día después de que fiscales estadounidenses imputaran a Raúl Castro, de 94 años, por cargos relacionados con asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves, vinculados al derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate hace casi tres décadas. La acusación ha sido interpretada por analistas internacionales como un golpe político de enorme simbolismo contra el núcleo histórico del castrismo. Washington reabre así uno de los episodios más sensibles en la relación bilateral, en un momento en que la isla enfrenta una severa crisis económica y energética. El Gobierno estadounidense sostiene que Cuba atraviesa un colapso interno agravado por la falta de combustible, los apagones masivos y el deterioro financiero del Estado. En ese contexto, el presidente Donald Trump ha endurecido el discurso hacia La Habana y ha insistido en que el sistema cubano “está a punto de caer”.

Trump aumenta la presión sobre el régimen cubano

Trump volvió a referirse a Cuba como un “Estado fallido” y aseguró que Washington está dispuesto a ayudar al pueblo cubano, aunque condicionó cualquier acercamiento a profundas reformas políticas y económicas. El mandatario ha repetido en distintas ocasiones que Cuba podría convertirse en el próximo objetivo estratégico de Estados Unidos tras las operaciones desarrolladas en Venezuela e Irán. Aunque públicamente afirma que prefiere una salida diplomática, mantiene una retórica agresiva que alimenta las especulaciones sobre un eventual incremento de la presión militar. Incluso semanas antes del despliegue del Nimitz, Trump había mencionado la posibilidad de enviar otro portaaviones estadounidense, el Abraham Lincoln, a las inmediaciones de Cuba. Durante un evento privado en Florida, aseguró que el régimen cubano se rendiría sin necesidad de una invasión terrestre. Mientras tanto, la Casa Blanca continúa reforzando las sanciones económicas. La suspensión del suministro petrolero venezolano y las restricciones impuestas a países que abastezcan de combustible a la isla han profundizado la crisis energética cubana, considerada una de las peores en décadas.

Marco Rubio ofrece una “nueva relación” con Cuba

En paralelo al despliegue militar, el secretario de Estado Marco Rubio lanzó un mensaje directo al pueblo cubano y planteó la posibilidad de una “nueva relación” entre Washington y La Habana. Sin embargo, esa oferta está condicionada a transformaciones profundas dentro de la isla, incluyendo elecciones multipartidistas y reformas estructurales en la economía. Rubio también responsabilizó al Gobierno cubano por el deterioro de las condiciones de vida de la población y defendió la estrategia de presión máxima impulsada por la Administración Trump.

El Caribe vuelve a convertirse en escenario de tensión geopolítica