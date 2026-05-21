Estados Unidos despliega el USS Nimitz cerca de Cuba y aumenta presión contra Raúl Castro tras acusación criminal

La llegada del portaaviones ocurre apenas un día después de que <b>fiscales estadounidenses imputaran a Raúl Castro, de 94 años, por cargos relacionados con asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves</b>, vinculados al derribo de dos avionetas civiles de la organización <b>Hermanos al Rescate</b> hace casi tres décadas.La acusación ha sido interpretada por analistas internacionales como <b>un golpe político de enorme simbolismo contra el núcleo histórico del castrismo</b>. <b>Washington </b>reabre así uno de los episodios más sensibles en la relación bilateral, en un momento en que la isla enfrenta una severa crisis económica y energética.El Gobierno estadounidense sostiene que <b>Cuba </b>atraviesa un colapso interno agravado por la falta de combustible, los apagones masivos y el deterioro financiero del Estado. En ese contexto, el presidente <b>Donald Trump</b> ha endurecido el discurso hacia <b>La Habana</b> y ha insistido en que el sistema cubano 'está a punto de caer'.