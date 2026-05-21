Gobierno revela megaproyecto carcelario de $172 millones en Divisa

<b>La construcción de la futura cárcel de provincias centrales avanza hacia su fase de licitación.</b> Durante una comparecencia en la <b>Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo</b>, confirmó que el pliego del proyecto ya se encuentra prácticamente listo y adelantó que el acto público podría convocarse en las próximas semanas.<b>El proyecto, valorado en aproximadamente $172 millones, busca construir un nuevo complejo penitenciario en Divisa con capacidad para unos 2,500 privados de libertad provenientes de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos</b>.Las declaraciones surgieron durante preguntas formuladas por la diputada de la coalición Vamos, Jannine Prado, en medio traslado de partida por $1.2 millones que, según la ministra, se utilizarán para avanzar con el proyecto de construcción de la cárcel de Colón.Proyecto apunta a reducir hacinamientoMontalvo explicó ante los diputados que el nuevo penal<b> busca responder a los problemas de hacinamiento y a los constantes traslados de privados de libertad hacia cárceles de Panamá.</b>'Lo que se está pensando es en un polígono donde tengamos la jurisdicción de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos', indicó.La ministra sostuvo que actualmente muchos privados de libertad del interior terminan recluidos en Panamá, afectando el contacto familiar y aumentando los costos operativos del sistema penitenciario.Además, reconoció que la cárcel pública de Santiago mantiene una sobrepoblación 'considerable y lamentable'.