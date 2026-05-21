Junta Directiva de la ACP está reunida para definir al nuevo administrador del Canal

Desde las 10:30 A.M. en las oficinas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) está reunida la directiva de la institución definiendo quién reemplazará al actual administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, cuyo periodo se le vence en septiembre próximo.

Este medio pudo conocer que en la lista cerrada entre los diferentes nombres que se bajaran para liderar la vía por los próximos siete años, está la subadministradora Ilya Espino de Marotta y Víctor Vial, vicepresidente de Finanzas, por lo que será necesario una segunda votación entre los 11 directivos.

Se estima que a eso de las 11:30 A.M. se pueda conocer este nombramiento para el cual también se considera al especialista marítimo Francisco Ruiz Miranda, entre otros candidatos.