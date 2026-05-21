Junta Directiva de la ACP está reunida para definir al nuevo administrador del Canal

El nuevo administrador de la vía interoceánica mantiene en expectativa al país debido a la importancia de la vía y los proyectos en desarrollo, por una suma que asciende a $8,000 millones, entre los cuales está <b>la creación del embalse de <a href="/tag/-/meta/rio-indio">río Indio</a> para abastecer de agua a la ciudad y al Canal, las nuevas terminales portuarias y un corredor logístico</b>.La ACP es dirigida por un Administrador y un Subadministrador, bajo la supervisión de una Junta Directiva integrada por 11 miembros, según la Ley Orgánica de la ACP, del 11 de junio de 1997.El Administrador es el funcionario ejecutivo de mayor jerarquía, representante legal de la entidad y responsable por su administración y por la ejecución de las políticas y decisiones de la Junta Directiva. <b>Información en desarrollo...</b>