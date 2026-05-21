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Junta Directiva de la ACP está reunida para definir al nuevo administrador del Canal

El nombramiento del nuevo director podría conocerse antes del mediodía de hoy.
El nombramiento del nuevo director podría conocerse antes del mediodía de hoy. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Mary Triny Zea
  • 21/05/2026 11:28
Debido a lo reñido de la elección la reunión de la directiva se irá a segunda vuelta para decidir quién reemplazará al administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, cuyo periodo se vence en septiembre

Desde las 10:30 A.M. en las oficinas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) está reunida la directiva de la institución definiendo quién reemplazará al actual administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, cuyo periodo se le vence en septiembre próximo.

Este medio pudo conocer que en la lista cerrada entre los diferentes nombres que se bajaran para liderar la vía por los próximos siete años, está la subadministradora Ilya Espino de Marotta y Víctor Vial, vicepresidente de Finanzas, por lo que será necesario una segunda votación entre los 11 directivos.

Se estima que a eso de las 11:30 A.M. se pueda conocer este nombramiento para el cual también se considera al especialista marítimo Francisco Ruiz Miranda, entre otros candidatos.

El nuevo administrador de la vía interoceánica mantiene en expectativa al país debido a la importancia de la vía y los proyectos en desarrollo, por una suma que asciende a $8,000 millones, entre los cuales está la creación del embalse de río Indio para abastecer de agua a la ciudad y al Canal, las nuevas terminales portuarias y un corredor logístico.

La ACP es dirigida por un Administrador y un Subadministrador, bajo la supervisión de una Junta Directiva integrada por 11 miembros, según la Ley Orgánica de la ACP, del 11 de junio de 1997.

El Administrador es el funcionario ejecutivo de mayor jerarquía, representante legal de la entidad y responsable por su administración y por la ejecución de las políticas y decisiones de la Junta Directiva.

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