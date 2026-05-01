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Pérez Balladares advierte sobre injerencias en el Canal de Panamá

El expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares en una foto de archivo.
El expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares en una foto de archivo. Imagen generada con IA
Por
Mileika Lasso
  • 01/05/2026 12:15
El expresidente defiende la autonomía constitucional de la ACP ante supuestas recomendaciones externas para la elección del nuevo administrador.

En momentos en que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se aproxima a un ciclo de renovación en su cúpula administrativa, el expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), lanzó una contundente advertencia sobre la necesidad de preservar la independencia de la institución frente a presiones externas.

A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario cuestionó las influencias de sectores ajenos a la vía interoceánica en el proceso de designación que corresponde exclusivamente a la Junta Directiva del Canal.

“Veo “recomendaciones” de personas ajenas a la autoridad para que la Junta Directiva del Canal reelija al actual administrador. El título constitucional del Canal evita injerencias políticas en la ACP. Respetemos la Constitución y la ley, por muy influencer que alguien se crea”, tuiteó Pérez Balladares.

Un proceso técnico y constitucional

El pronunciamiento surge en un periodo clave: en septiembre de 2026 vence el mandato de siete años del actual administrador, Ricaurte Vásquez Morales, y de la subadministradora, Ilya Espino de Marotta. La Junta Directiva, integrada por 11 miembros, tiene la responsabilidad de evaluar capacidades y necesidades para designar a quienes liderarán la vía en el periodo 2026-2033.

La Ley 19 de 1997, Orgánica del Canal de Panamá, es clara al señalar que los criterios para la designación deben ser estrictamente técnicos. Aunque la reelección en el cargo de administrador está permitida, la legislación prohíbe que la Junta Directiva designe a cualquiera de sus propios miembros para el puesto.

Punto de inflexión

Por su parte, el administrador Ricaurte Vásquez Morales ha reiterado que la decisión es soberana de la directiva. Durante su asistencia en CADE 2026, Vásquez comparó el momento actual con el vivido durante la ampliación, calificándolo como un “punto de inflexión” debido a la crisis geopolítica y la volatilidad de los mercados internacionales.

“La selección del administrador del canal de Panamá es un proceso de la junta directiva del canal de Panamá; hay 11 personas que tienen que tomar esta decisión y son ellos los que tienen que decidir quién es el administrador”, enfatizó Vásquez a los medios el pasado abril.

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