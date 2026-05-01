Pérez Balladares advierte sobre injerencias en el Canal de Panamá

El pronunciamiento surge en un periodo clave: en <b>septiembre de 2026</b> vence el mandato de siete años del actual administrador, <b><a href="/tag/-/meta/ricaurte-vasquez-morales">Ricaurte Vásquez Morales</a></b>, y de la subadministradora, <b><a href="/tag/-/meta/ilya-espino-de-marotta">Ilya Espino de Marotta</a></b>. La Junta Directiva, integrada por <b>11 miembros</b>, tiene la responsabilidad de evaluar capacidades y necesidades para designar a quienes liderarán la vía en el periodo <b>2026-2033</b>.La <b>Ley 19 de 1997</b>, Orgánica del Canal de Panamá, es clara al señalar que los criterios para la designación deben ser estrictamente técnicos. Aunque la reelección en el cargo de administrador está permitida, la legislación prohíbe que la Junta Directiva designe a cualquiera de sus propios miembros para el puesto.