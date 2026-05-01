Pérez Balladares advierte sobre injerencias en el Canal de Panamá

En momentos en que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se aproxima a un ciclo de renovación en su cúpula administrativa, el expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), lanzó una contundente advertencia sobre la necesidad de preservar la independencia de la institución frente a presiones externas.

A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario cuestionó las influencias de sectores ajenos a la vía interoceánica en el proceso de designación que corresponde exclusivamente a la Junta Directiva del Canal.

“Veo “recomendaciones” de personas ajenas a la autoridad para que la Junta Directiva del Canal reelija al actual administrador. El título constitucional del Canal evita injerencias políticas en la ACP. Respetemos la Constitución y la ley, por muy influencer que alguien se crea”, tuiteó Pérez Balladares.