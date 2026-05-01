El chavismo cambia símbolos y moviliza multitudes en Caracas por el fin del ‘bloqueo’

El oficialismo venezolano volvió a movilizar a miles de simpatizantes en Caracas para exigir el levantamiento de las sanciones internacionales, en el cierre de la llamada “Gran Peregrinación Nacional”, una serie de actos políticos impulsados por el chavismo en todo el país.

Esta vez, la marcha se dio bajo el canto de eslogans utilizados por la oposición venezolana y una marea blanca en vez del rojo que caracterizaba al chavismo.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que la movilización tuvo como propósito exigir “el cese de las sanciones que frenan nuestro brillo”, insistiendo en que el país “no se rinde” y busca una Venezuela “libre de bloqueos”.

La actividad cerró una jornada de once días de movilizaciones promovidas por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien encabezó la caravana final junto a dirigentes como Diosdado Cabello y otros miembros de la cúpula oficialista.

Miles de simpatizantes recorrieron una de las principales autopistas de Caracas para rechazar las sanciones económicas impuestas principalmente por Estados Unidos y Europa, medidas que el chavismo atribuye a la crisis económica del país.

De acuerdo a Infobae, la movilización forma parte de una campaña política iniciada el 19 de abril para denunciar las sanciones internacionales y promover un discurso de “unidad nacional”.

Durante el recorrido, el chavismo insistió en que el levantamiento de las sanciones permitiría impulsar la recuperación económica. En actos previos, Jorge Rodríguez aseguró que solo una fracción de las medidas restrictivas ha sido eliminada y que su retirada total “haría despegar la economía venezolana”.

El cierre de la caravana reunió a la plana mayor del oficialismo, incluida María Gabriela Chávez, hija del fallecido expresidente Hugo Chávez.