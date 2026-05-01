El chavismo cambia símbolos y moviliza multitudes en Caracas por el fin del ‘bloqueo’

El oficialismo venezolano volvió a movilizar a miles de simpatizantes en Caracas para exigir el levantamiento de las sanciones internacionales, en el cierre de la llamada<b> 'Gran Peregrinación Nacional'</b>, una serie de actos políticos impulsados por el chavismo en todo el país.Esta vez, la marcha se dio bajo el canto de eslogans utilizados por la oposición venezolana y una marea blanca en vez del rojo que caracterizaba al chavismo. El presidente de la <b>Asamblea Nacional</b>, <b>Jorge Rodríguez</b>, afirmó que la movilización tuvo como propósito exigir<i> 'el cese de las sanciones que frenan nuestro brillo'</i>, insistiendo en que el país <i>'no se rinde'</i> y busca una Venezuela <i>'libre de bloqueos'</i>.La actividad cerró una jornada de once días de movilizaciones promovidas por el gobierno interino de <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>, quien encabezó la caravana final junto a dirigentes como <b><a href="/tag/-/meta/diosdado-cabello">Diosdado Cabello</a></b> y otros miembros de la cúpula oficialista.Miles de simpatizantes recorrieron una de las principales autopistas de Caracas para rechazar las sanciones económicas impuestas principalmente por Estados Unidos y Europa, medidas que el chavismo atribuye a la crisis económica del país. De acuerdo a Infobae, la movilización forma parte de una campaña política iniciada el 19 de abril para <b>denunciar las sanciones internacionales y promover un discurso de 'unidad nacional'</b>. Durante el recorrido, el chavismo insistió en que el levantamiento de las sanciones permitiría impulsar la recuperación económica. En actos previos, Jorge Rodríguez aseguró <b>que solo una fracción de las medidas restrictivas ha sido eliminada y que su retirada total 'haría despegar la economía venezolana'.</b> El cierre de la caravana reunió a la plana mayor del oficialismo, incluida <b>María Gabriela Chávez, hija del fallecido expresidente Hugo Chávez</b>.