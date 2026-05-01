Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 3 de mayo de 2026, según la IA

Este 3 de mayo de 2026 se celebrara el sorteo miercolito en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 3 de mayo:

- 3

- 7

- 9

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo miercolito:

37, 73, 39, 93, 79, 97

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo miercolito del 29 de abril:

Primer Premio: 2354

Letras: BDCA

Serie: 13

Folio: 11

Segundo Premio: 7359

Tercer Premio: 7329