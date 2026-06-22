Asamblea de la OEA, entre la solidaridad regional y la condena a la ‘izquierda radical’

La respuesta que propone esta Asamblea General de la OEA, que se lleva a cabo en el marco del bicentenario del Congreso Anfictiónico, es apostar al diálogo y la cooperación entre naciones.'La cooperación internacional no es una opción, es una necesidad', enfatizó Mulino.En esta Asamblea de la OEA participan 32 estados miembros y 37 estados observadores. Un total de 764 miembros de la sociedad civil se han registrado para participar en diálogos, además de 121 representantes del sector privado y 42 organismos internacionales.La mayoría de las naciones enviaron a sus cancilleres, solo tres presidentes asistieron al inicio de la Asamblea: el presidente panameño, José Raúl Mulino; el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; y el presidente de Honduras, Nasry Asfura. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, estuvo presente en actos relacionados al bicentenario del Congreso Anfictiónico en la mañana, pero no participó en la Asamblea General de la OEA.