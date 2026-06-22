Asamblea de la OEA, entre la solidaridad regional y la condena a la ‘izquierda radical’

Con un fuerte discurso exigiendo a China parar las detencias arbitrarias de naves, defendiendo el estado de excepción en Bolivia y condenando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, el presidente de la República, José Raúl Mulino, dio inicio a la 56° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Panamá.

“En meses recientes hemos registrado un aumento inusual y justificado de inspecciones y detenciones de buques de bandera panameña en puertos de la República Popular China, sin que medien causas técnicas o de seguridad”, manifestó Mulino. Denunció que de unas 30 detenciones que era lo habitual, se incrementaron a más de 140 en un mes. “El derecho marítimo internacional, el libre tránsito, el tránsito inocente por los mares y la libertad de comercio no puede convertirse en instrumento de presión política por nadie”, concluyó.

El mandatario expresó su solidaridad con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, quien ha decretado un estado de excepción en el país andino como respuesta a las protestas y bloqueos generalizados de grupos opositores.

“El gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización impulsada por sectores radicales y por el crimen organizado que buscan subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos. Panamá condena cualquier intento de desestabilizar a un gobierno surgido de la voluntad popular”, declaró Mulino. “En conversación que tuve hoy con el señor Secretario General de nuestra organización, avalé inmediatamente una propuesta para conformar una comisión de Cancilleres y de Ministros de Defensa o de Seguridad Pública para que viajen lo más pronto posible a Bolivia”, acotó.

Mulino comparó la declaración del estado de excepción en Bolivia con la suspensión de garantías constitucionales en Bocas del Toro durante las protestas del sector bananero, responsabilizando a la “izquierda radical” y “mafias” como los responsables de las protestas.

El mandatario panameño también dedicó unas palabras a la situación en Nicaragua, país que se ha retirado de la OEA.

“La situación de Nicaragua, el deterioro del respeto a los derechos humanos en ese país es grave. La persecución de opositores, el cierre sistemático del espacio cívico, la excursión de organizaciones humanitarias, el encarcelamiento de líderes religiosos y el exilio forzado de miles de ciudadanos son hechos incompatibles con los principios que esta organización”, sentenció.