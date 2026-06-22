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Asamblea de la OEA, entre la solidaridad regional y la condena a la ‘izquierda radical’

Asamblea de la OEA, entre la solidaridad regional y la condena a la ‘izquierda radical’
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 23/06/2026 00:00
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos arrancó con un llamado del presidente Mulino a China, condena contra la violación de derechos humanos en Nicaragua, solidaridad con Bolivia y apoyo a Haití

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Con un fuerte discurso exigiendo a China parar las detencias arbitrarias de naves, defendiendo el estado de excepción en Bolivia y condenando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, el presidente de la República, José Raúl Mulino, dio inicio a la 56° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Panamá.

“En meses recientes hemos registrado un aumento inusual y justificado de inspecciones y detenciones de buques de bandera panameña en puertos de la República Popular China, sin que medien causas técnicas o de seguridad”, manifestó Mulino. Denunció que de unas 30 detenciones que era lo habitual, se incrementaron a más de 140 en un mes. “El derecho marítimo internacional, el libre tránsito, el tránsito inocente por los mares y la libertad de comercio no puede convertirse en instrumento de presión política por nadie”, concluyó.

El mandatario expresó su solidaridad con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, quien ha decretado un estado de excepción en el país andino como respuesta a las protestas y bloqueos generalizados de grupos opositores.

“El gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización impulsada por sectores radicales y por el crimen organizado que buscan subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos. Panamá condena cualquier intento de desestabilizar a un gobierno surgido de la voluntad popular”, declaró Mulino. “En conversación que tuve hoy con el señor Secretario General de nuestra organización, avalé inmediatamente una propuesta para conformar una comisión de Cancilleres y de Ministros de Defensa o de Seguridad Pública para que viajen lo más pronto posible a Bolivia”, acotó.

Mulino comparó la declaración del estado de excepción en Bolivia con la suspensión de garantías constitucionales en Bocas del Toro durante las protestas del sector bananero, responsabilizando a la “izquierda radical” y “mafias” como los responsables de las protestas.

El mandatario panameño también dedicó unas palabras a la situación en Nicaragua, país que se ha retirado de la OEA.

“La situación de Nicaragua, el deterioro del respeto a los derechos humanos en ese país es grave. La persecución de opositores, el cierre sistemático del espacio cívico, la excursión de organizaciones humanitarias, el encarcelamiento de líderes religiosos y el exilio forzado de miles de ciudadanos son hechos incompatibles con los principios que esta organización”, sentenció.

Diálogo y multilateralismo

La respuesta que propone esta Asamblea General de la OEA, que se lleva a cabo en el marco del bicentenario del Congreso Anfictiónico, es apostar al diálogo y la cooperación entre naciones.

”La cooperación internacional no es una opción, es una necesidad”, enfatizó Mulino.

En esta Asamblea de la OEA participan 32 estados miembros y 37 estados observadores. Un total de 764 miembros de la sociedad civil se han registrado para participar en diálogos, además de 121 representantes del sector privado y 42 organismos internacionales.

La mayoría de las naciones enviaron a sus cancilleres, solo tres presidentes asistieron al inicio de la Asamblea: el presidente panameño, José Raúl Mulino; el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; y el presidente de Honduras, Nasry Asfura.

Gustavo Petro, el presidente de Colombia, estuvo presente en actos relacionados al bicentenario del Congreso Anfictiónico en la mañana, pero no participó en la Asamblea General de la OEA.

Agenda

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, también se refirió en su discurso inaugural a puntos claves que se planean discutir. Uno de los principales es la crisis en Haití.

“Hemos iniciado una misión especial y designado un relator especial en Haití”, anunció Ramdin. La meta es facilitar la realización de elecciones transparentes y seguras en el país caribeño.

“A través de nuestro Programa Universal de Identidad Civil en las Américas, estamos apoyando la oficina de identificación de Haití dónde en los últimos meses se han elaborado más de 600 mil tarjetas de identidad, críticas para la realización de elecciones”, detalló el secretario general. “Haití requiere de nuestra asistencia”, añadió.

El secretario enfatizó que se debe trabajar para asistencia y cooperación continúa, y no solo como asistencia eventual y coyuntural.

Ramdin también señaló la importancia de prestar atención a las elecciones de Perú y Colombia dónde “la paz y la estabilidad deben prevalecer”.

La secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil, ha compartido que se llega a esta asamblea con 16 resoluciones por aprobar, 14 de las cuáles asegura que ya tienen consenso. Detalla que entre los temas están la situación en Nicaragua, Haití y la cuestión de las Islas Malvinas.

De acuerdo al calendario oficial compartido por la OEA, el orden de precedencia para las delegaciones en la Asamblea será Haití, Honduras, Jamaica y Panamá como los 5 primeros.

El representante del Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunciará este martes 23 de junio a la 1.30 de la tarde ante la Asamblea. Estados Unidos, que suele aportar alrededor de la mitad del presupuesto de la OEA, no incluyó el pago de la cuota a la organización en su presupuesto de 2027.

José Raúl Mulino
Presidente de Panamá
El gobierno democrático de Bolivia enfrenta una campaña deliberada de desestabilización. Panamá condena cualquier intento de desestabilizar a un gobierno surgido de la voluntad popular”
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