Designan comisión para el traspaso de la Biblioteca Nacional

El Ministerio de Cultura (MiCultura) designó una comisión para realizar la transición de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, luego de asumir la administración que estaba en manos de una fundación.

La comisión está integrada por ocho funcionarios de distintas direcciones de MiCultura y tiene la finalidad de coordinar, revisar, analizar y elaborar informes, así como realizar otras gestiones necesarias para la debida transición administrativa.

Además de la transición de la Biblioteca Nacional, la comisión también será responsable del traspaso de las bibliotecas públicas del país al Ministerio de Cultura.

La información está contenida en una resolución del Ministerio de Cultura, fechada el 9 de junio y publicada en la Gaceta Oficial este lunes.

La comisión deberá entregar un informe final al despacho superior del Ministerio de Cultura en un plazo de 30 días calendario, contados a partir de la entrega formal de la documentación e información requerida a la Fundación Pro Biblioteca Nacional de Panamá. El término podrá ser prorrogado por causa justificada.

Asimismo, deberá adoptar las medidas de coordinación necesarias para evitar la interrupción de los servicios de la biblioteca, especialmente en lo relacionado con la atención al público, la custodia de fondos documentales, la conservación bibliográfica, la seguridad de las instalaciones, la gestión de archivos, así como el préstamo bibliotecario, los servicios digitales, las investigaciones y las actividades culturales.

La comisión será coordinada por la jefa de la Oficina de Cooperación Técnica de MiCultura, Gia Marie Santiago De La Ossa.

“Resulta necesario designar formalmente a los servidores públicos que integrarán la comisión, a fin de garantizar la debida ejecución, seguimiento, coordinación, documentación y rendición de informes del proceso de transición”, señala la resolución.

MiCultura ordenó el pasado 8 de junio el proceso de transición de la Biblioteca Nacional a la entidad, en cumplimiento de la Ley 175 de noviembre de 2020, mediante la cual se reorganiza el marco jurídico e institucional de la cultura en el país.

La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero constituye una institución cultural esencial para la preservación de la memoria histórica, documental, bibliográfica, hemerográfica y cultural del país, así como para garantizar el acceso democrático al conocimiento, la lectura, la investigación y la formación ciudadana.

El Ministerio de Cultura explicó, mediante un comunicado emitido el pasado 9 de junio, que la transición se ejecutará con pleno respeto a los derechos de los trabajadores, conforme al marco jurídico aplicable. Asimismo, precisó que las obligaciones laborales derivadas de las relaciones privadas entre la Fundación Pro Biblioteca Nacional y su personal deberán ser documentadas, calculadas y atendidas por quien corresponda, de conformidad con el Código de Trabajo y las autoridades competentes.