PRD respaldaría a Shirley Castañeda para la presidencia de la Asamblea

Por otro lado, la bancada independiente de la Coalición Vamos no descarta presentar una candidatura propia. Entre los nombres que suenan con más fuerza estarían la diputada de San Miguelito Alexandra Brenes y la diputada de Veraguas Janine Prado. Una candidatura independiente tendría que sumar los 36 votos mínimos para salir electa, lo que por el momento parece un escenario lejano, luego de que varios diputados de Vamos han chocado con las otras fuerzas políticas y se han visto tensiones con el Partido Panameñista. La Estrella de Panamá conoció que estos estarían evaluando una candidatura planteada como un gesto de identidad política más que una apuesta real por la presidencia.