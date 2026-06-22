PRD respaldaría a Shirley Castañeda para la presidencia de la Asamblea

A una semana de la instalación de la nueva legislatura en la Asamblea Nacional el próximo 1 de julio, pareciera que las posturas de las distintas fuerzas políticas a lo interno del hemiciclo empiezan a tomar forma. Fuentes legislativas indicaron que la diputada Shirley Castañeda, del partido oficialista Realizando Metas (RM), habría sumado a los miembros de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), lo que, dentro de la aritmética de los votos, la acercaría más a la presidencia de la Asamblea. Se conoció que los doce diputados del PRD habrían alcanzado un consenso para comprometer sus votos por Castañeda. Ese bloque, sumado al propio de RM, junto a parte del Partido Alianza y de la bancada mixta, que respaldaron a la diputada en sus aspiraciones en las elecciones anteriores, sería parte del cálculo de Castañeda en la lucha por el control de la junta directiva. En ese contexto, el diputado Jorge Herrera llega debilitado a esta coyuntura, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio. Sin el apoyo del PRD, su respaldo en el Legislativo se reduciría a los ocho votos de la bancada del panameñismo y el resto de votos que puedan conseguir en la bancada Vamos y Seguimos, cifra que igual sería insuficiente para incidir en el resultado.

Vamos y su candidatura propia

Por otro lado, la bancada independiente de la Coalición Vamos no descarta presentar una candidatura propia. Entre los nombres que suenan con más fuerza estarían la diputada de San Miguelito Alexandra Brenes y la diputada de Veraguas Janine Prado. Una candidatura independiente tendría que sumar los 36 votos mínimos para salir electa, lo que por el momento parece un escenario lejano, luego de que varios diputados de Vamos han chocado con las otras fuerzas políticas y se han visto tensiones con el Partido Panameñista. La Estrella de Panamá conoció que estos estarían evaluando una candidatura planteada como un gesto de identidad política más que una apuesta real por la presidencia.

Un legislativo que se reordena

La imagen que emerge es la de una Asamblea que se reconfigura. Herrera, con un apoyo reducido y sin incidencia en la elección de autoridades, enfrentará un escenario más complejo. Castañeda, en cambio, llegaría a la presidencia del Legislativo con una alianza amplia que le daría peso propio.