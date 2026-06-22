Panamá inaugura semana diplomática marcada por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico y la Asamblea General de la OEA

Panamá abrió este lunes la Semana de Alto Nivel que reúne la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826 y el quincuagésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), una cita diplomática que congrega a jefes de Estado, cancilleres y representantes de todo el hemisferio.

La jornada inició en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde arribaron delegaciones y representantes diplomáticos acreditados para participar en las actividades oficiales. Como primer acto protocolar, las autoridades panameñas colocaron una ofrenda floral ante la estatua del Libertador Simón Bolívar, en homenaje al líder que hace dos siglos impulsó desde Panamá la idea de una América unida.

Durante la ceremonia, el canciller Javier Martínez-Acha destacó la vigencia del pensamiento bolivariano y recordó que fue en el istmo donde se intentó construir un espacio permanente de concertación política entre las jóvenes repúblicas americanas.

“Nos congregamos hoy ante la figura inmortal del Libertador Simón Bolívar para rendir homenaje a quien imaginó una América unida mucho antes de que las circunstancias históricas permitieran siquiera concebirla”, expresó el ministro.

Martínez-Acha afirmó que Panamá honra no solo la memoria de Bolívar, sino también los principios de cooperación, diálogo y solidaridad entre las naciones, valores que, aseguró, continúan siendo esenciales para enfrentar los desafíos contemporáneos.

Junto al canciller participaron los vicecancilleres Carlos Arturo Hoyos y Carlos Guevara Mann, así como miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Posteriormente, el presidente José Raúl Mulino y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, encabezaron la recepción oficial de mandatarios y altos representantes internacionales. Entre los asistentes figuraron los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, además del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La agenda continuó con dos encuentros simultáneos: la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y una sesión paralela de ministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación de los países participantes.

Uno de los momentos más significativos de la jornada se produjo a las 11:30 de la mañana con la firma del acuerdo entre Panamá y Brasil para la donación de las actas originales del Congreso Anfictiónico de 1826, documentos de alto valor histórico vinculados al encuentro convocado por Bolívar.

Entre las delegaciones acreditadas ante la Asamblea General de la OEA estuvieron representantes de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Paraguay, Surinam, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Uruguay.

La apertura de esta semana diplomática coloca nuevamente a Panamá en el centro del diálogo hemisférico, doscientos años después de haber sido sede del primer gran esfuerzo de integración política de las Américas.