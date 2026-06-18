Video: Los colombianos van a la segunda vuelta presidencial más divididos que nunca

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Agencia EFE
18/06/2026 15:19
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Video: Los colombianos van a la segunda vuelta presidencial más divididos que nunca
Colombia
La campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia es la más áspera que recuerde el país, marcada por profundas divisiones y una guerra verbal entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda que el próximo domingo definirán en las urnas quién será el sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030
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