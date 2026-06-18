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Redacción
  • 18/06/2026 12:49
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Video, “Es hora de utilizar modelos duros”: así se refiere Mulino a las cárceles en Panamá

Cárceles de Panamá
El presidente José Raúl Mulino dijo que el próximo 1 de julio presentará una serie de nuevas políticas públicas y cambios estructurales en el sistema penitenciario panameño
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