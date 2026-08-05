Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 5 de agosto

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El clima en Panamá estará marcado este miércoles por lluvias, tormentas eléctricas y altas temperaturas en distintos puntos del país, mientras que los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles muy altos, de acuerdo con el pronóstico meteorológico del Instituto de Metereología y Hidrología de Panamá (IMHPA).
En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada se esperan lluvias y tormentas sobre el Golfo de Panamá, con posibilidad de extenderse hacia zonas costeras de la comarca de Sambú, las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y el sur de Los Santos.
Con el avance de la mañana disminuirá la nubosidad, favoreciendo el aumento de las temperaturas y la formación de chubascos aislados sobre la península de Azuero, Coclé, Panamá Norte y la comarca de Sambú.
Para la tarde se pronostica el periodo de mayor actividad atmosférica, con aguaceros y tormentas en Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, el sur de Azuero, Panamá Este y Norte, Darién y la comarca Emberá-Wounaan. Durante la noche podrían desarrollarse nuevos núcleos de lluvia sobre el Golfo de Chiriquí, el Golfo de Panamá y sectores de las comarcas Emberá.
En la vertiente del Caribe, las lluvias y tormentas aisladas estarán presentes desde la madrugada. En horas de la mañana persistirán precipitaciones intermitentes entre Costa Abajo de Colón y Bocas del Toro.
Durante la tarde, las lluvias se concentrarán principalmente en el occidente del país, mientras que en la noche continuarán sobre Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y sectores orientales de Guna Yala.
Las temperaturas más bajas se registrarán en las zonas montañosas, con valores entre 12 °C y 18 °C. En las áreas de menor elevación, las mínimas oscilarán entre 19 °C y 24 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 25 °C y 32 °C, especialmente en sectores urbanos y de baja altitud.
El pronóstico también advierte que los índices de radiación UV-B se ubicarán entre 8 y 9, dentro de la categoría muy alta, por lo que se recomienda limitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, utilizar protector solar, ropa adecuada e hidratarse constantemente.
Las autoridades reiteran a la población la importancia de seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), especialmente en zonas propensas a inundaciones, deslizamientos o durante la ocurrencia de tormentas eléctricas.
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