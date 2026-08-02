De café comercial a especialidad sostenible: la reconversión ecológica del ‘robusta’ panameño

La conocida canción de Juan Luis Guerra, “Ojalá que llueva café en el campo”, refleja hoy una necesidad práctica para la agricultura panameña: la urgencia de producir el volumen necesario para reducir la dependencia de las importaciones de la variedad robusta (Coffea canephora), cubrir la demanda de la industria nacional y atender nichos del mercado internacional mediante métodos sostenibles. Mientras los reflectores internacionales se fijan en los récords de precio del geisha y otros arábicas de alta especialidad, el mercado interno deja al descubierto una brecha estructural. En Panamá, donde el consumo per cápita alcanza los 5.9 kilogramos anuales —una cifra notable frente a países como Brasil (5.4 kg) o Estados Unidos (3.7 kg)—, la alta demanda no se satisface en casa. Para abastecer el procesamiento industrial masivo, el país debe importar cada año entre 90,000 y 120,000 quintales de café robusta, según registros del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), liderado por el ministro Roberto Linares. Esta cifra y las variaciones en el clima han llevado a replantear el modelo de producción agrícola. La estrategia del MIDA con esta variedad originaria del Congo no busca competir en volumen masivo ni desplazar al grano arábica, sino estructurar una oferta orientada a segmentos específicos del mercado. Gaspar Ortiz, director nacional de Agronegocios de la institución, explica este enfoque: “Desde una perspectiva de desarrollo de agronegocios, el café robusta en Panamá no debe considerar competir con el geisha o con el café arábica de alta especialidad, sino posicionarse en segmentos donde sus características agronómicas y sensoriales le otorgan ventajas competitivas. La estrategia debería ser construir un portafolio de nichos, en lugar de depender de un solo mercado”. La prioridad inmediata se enfoca en la sustitución de importaciones para abastecer con cosecha local a tostadoras, marcas comerciales, supermercados y distribuidores institucionales. A partir de esta visión, el análisis técnico del MIDA identifica seis líneas estratégicas para la comercialización del grano, siendo la sustitución la de mayor impacto económico. Entre ellas destacan los blends o mezclas comerciales (en proporciones de 80% arábica y 20% robusta; 70% arábica y 30% robusta; o 60% arábica y 40% robusta para aportar cuerpo, intensidad y mejorar la crema del expreso sin restar calidad al perfil) y la categoría de “fine robusta” o “robusta especial”, orientada a granos con más de 80 puntos en la escala de la Asociación de Cafés Especiales (SCA) o evaluados por el Instituto de Calidad de Café Robusta (CQI). Ortiz señala que el objetivo es comercializar el robusta bajo el perfil de café de especialidad y no únicamente como un producto genérico. La estrategia contempla además la demanda del sector de hostelería, el mercado de café soluble y las oportunidades de exportación hacia Europa bajo el Reglamento Europeo sobre Deforestación (EUDR), que exige trazabilidad de origen y garantías de no deforestación. Ante este requisito, el MIDA promueve el sello “Panama fine robusta”, sustentado en evaluaciones de cata superiores a 80 puntos SCA, origen rastreable y criterios de sostenibilidad. “Esto representa una oportunidad importante para que el país aproveche su imagen en el mercado de cafés de calidad”, añade Ortiz. Armando José Espino Cruz, de la finca agroturística y torrefactora Café Pintao’, precisa el alcance de esta categoría: “El fine robusta corresponde a cafés con un perfil sensorial más limpio y complejo que el de los robustas convencionales. Entra directamente en la categoría de cafés de especialidad”.

Plan nacional impulsa prácticas agrícolas sostenibles en el campo

La respuesta institucional tomó forma en enero de 2025 con la presentación del Plan Nacional de Café Robusta en Capira, provincia de Panamá Oeste. Coordinado por la Dirección Nacional de Agronegocios del MIDA y sus direcciones regionales, el proyecto busca reestructurar el sector en las tierras bajas del país mediante el establecimiento de nuevas áreas de cultivo bajo criterios de sostenibilidad y competitividad. La propuesta combina acompañamiento técnico en campo, formación continua, asignación presupuestaria y facilidades crediticias para garantizar un equilibrio económico, social y ambiental en las zonas productoras. Espino Cruz aplica este modelo en sus fincas de Sardina (La Pintada) y Las Marías (Penonomé), en la provincia de Coclé, donde inició el cultivo en 2014. “Planificamos el trabajo integrando buenas prácticas agrícolas para aumentar la productividad y la calidad del grano sin descuidar el entorno, contribuyendo a la conservación del suelo, el agua y la biodiversidad”, explica el productor. La eficiencia hídrica se garantiza a través de riego por goteo, cosecha de agua de lluvia, protección de bosques de galería y el empleo de despulpadoras ecológicas que minimizan el consumo del recurso hídrico. A esta práctica se suma el uso de energía 100 % renovable mediante un sistema fotovoltaico de 16.5 kilovatios que otorga a la operación la certificación de empresa 100 % carbono neutral. Asimismo, procesan la pulpa y la cascarilla del café para elaborar Aborgánico®, un abono enriquecido con minerales y microorganismos benéficos registrado comercialmente ante la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Mientras que la protección del suelo se refuerza con siembras en curvas de nivel a una densidad de 2,222 cafetos por hectárea, barreras vivas de pasto vetiver, cortinas rompevientos y la conservación de corredores biológicos. Esta visión integral ha llevado al proyecto a funcionar como una Escuela de Campo para la enseñanza de la agricultura sostenible, contando con la certificación de Finca Agroturística otorgada de forma conjunta por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Autoridad de Turismo de Panamá. El emprendimiento, apoyado por un equipo técnico certificado bajo el programa de la Asociación de Cafés Especiales, ha sido reconocido en las convocatorias de ecoinnovación de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, facilitando su acceso a financiamiento bancario. “Somos una escuela de campo para el aprendizaje sobre el cultivo del café y el concepto de finca integral, incorporando buenas prácticas de producción sostenible”, explicó Espino Cruz. Sintetizando la coyuntura del sector, Espino asegura que el café robusta representa un segmento con un futuro prometedor para Panamá, aunque no exento de retos, es una apuesta segura si se gestiona con visión de sostenibilidad y calidad. El productor enfatizó que el interés por el robusta panameño ya trasciende las fronteras locales: existe demanda en mercados internacionales por la categoría fine robusta, lo que abre la puerta a precios diferenciados y confirma el potencial del grano en el exterior.

Datos de producción y adaptación técnica

Los registros de la Dirección Nacional de Agricultura del MIDA detallan que la actividad del robusta involucra a 4,864 productores en 6,512 hectáreas cultivadas. Coclé concentra la mayor superficie con 2,500 hectáreas y 2,360 productores; le siguen Colón con 1,081 hectáreas (1,020 productores) y Panamá Oeste con 950 hectáreas (164 productores). En otras zonas del país, Darién registra 580 hectáreas; Panamá Este, 550; Veraguas, 250; la Comarca Ngäbe Buglé, 165; y Bocas del Toro, 56 hectáreas. Al integrar las variedades arábica y robusta, el sector cafetalero panameño suma 6,213 productores y 12,843.70 hectáreas. Para el ciclo 2025-2026, la producción total estimada alcanza los 170,708 quintales, de los cuales 53,000 corresponden a robusta, con un rendimiento promedio de 8.1 quintales por hectárea. El MIDA calcula que cerca del 70 % del territorio nacional reúne condiciones climáticas y de suelo aptas para este cultivo. Espino Cruz señala que el volumen importado representa una cuota que bien puede asumirse con producción local, además del potencial de expansión registrado en zonas montañosas de Veraguas, Herrera, Los Santos, Capira, Darién y Colón. No obstante, el sector atiende factores como las variaciones en las lluvias, las altas temperaturas que alteran la floración y el alza en los costos de los fertilizantes, que registraron incrementos de entre 23 % y 25 % por tensiones en los mercados internacionales. En términos fitosanitarios, el robusta muestra resistencia natural a la roya (Hemileia vastatrix). Mientras en el ámbito nacional la afectación por este hongo se sitúa en un 15 % bajo control, las plantaciones de robusta en Coclé no registran incidencia. Para reforzar la gestión técnica, el MIDA y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) realizan jornadas de capacitación técnica, como la efectuada el 10 de abril de 2026 en la Finca La Vieja Molienda, centrada en el manejo agronómico y la elaboración de trampas para el control de la broca (Hypothenemus hampei).

Comercio exterior y proyecciones del sector