Panamá, de los países con más baja recaudación tributaria respecto a su PIB

Panamá es un “archipiélago de exonerados fiscales”, lo que ha generado el principal problema de las finanzas públicas: la falta de ingresos para resolver las necesidades de su población.

A estas conclusiones llegan analistas en la materia de cara al último informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de 2026, que coloca a Panamá en el penúltimo lugar, es decir, de los más bajos en recaudación de ingresos en relación al producto interno bruto (PIB), en comparación con América Latina y el Caribe.

Esto quiere decir que, mientras que el PIB tiene un ritmo de crecimiento mayor al de la región, una proyección que supera el 4% para este año. Contrariamente, la recaudación de ingresos no es proporcional, va en sentido opuesto.

El documento “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026: Panamá”, detalla que la recaudación tributaria como porcentaje del PIB del país, en el 2024, fue de 11.3%. Esto sitúa a Panamá 10.4 puntos porcentuales por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (ALC) con 21.7%.

De la misma manera, también por debajo de los países de la OCDE que promedian 34.1%. Panamá no ocupa el último lugar solo antecedido por Guyana que está al final de la fila con 9.2%.

En un análisis entre el año 2000 y el 2024, el ratio de impuestos respecto al PIB del país canalero disminuyó en 3,7 puntos porcentuales, pasando de 15.0% a 11.3%, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe (ALC) aumentó 4.9 puntos porcentuales de 16.8% en 2000 a 21.7% en 2024, detalla el documento.

En tanto, entre 2023 y 2024 la recaudación tributaria como porcentaje del PIB de Panamá disminuyó en 0.6 puntos porcentuales del 11.9%, mientras que ALC aumentó 0.2 puntos porcentuales en ese mismo periodo, indica el reporte del organismo.

La Estrella de Panamá revisó los datos del balance fiscal que publica el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y observó la misma tendencia a la baja.

En 2012, la relación de los ingresos tributarios del Gobierno Central respecto al PIB era de 13.0% y en 2025 se ubicó en apenas 7.1%.

En el caso de la relación de los ingresos totales del Gobierno Central, los mismos pasaron de 18.7% a 11.7% de 2012 a 2025.

Para el economista Aristides Hernández, Panamá mantiene una de las recaudaciones tributarias más bajas del mundo por la cantidad de incentivos y beneficios fiscales que el Estado concede a distintas actividades económicas.

Entre las actividades que gozan de algún beneficio fiscal se encuentran los puertos, la Zona Libre de Colón, el Área Económica Especial Panamá Pacífico, la Zona Franca Turística de Barú, las zonas libres de petróleo, las Empresas Multinacionales, las zonas procesadoras para la exportación, la Ciudad del Saber, los centros de llamada o call centers, el sector turístico, Minera Panamá, las energías renovables, las sociedades de inversión inmobiliaria, el Ferrocarril de Panamá y la Autopista Panamá-Colón.

También hay exoneraciones del impuesto de importación de autos para determinados grupos, agregó Hernández.

“Es un tema estructural que incluye, por un lado, que hay un sistema con inequidades graves, como el hecho de que los asalariados aportan proporcionalmente mucho más y que dicho sistema está abrumadoramente lleno de supuestos incentivos, cuyos resultados no se miden, se dejan para siempre y se convierten en un archipiélago de exonerados privilegiados”, explicó la situación Publio R. Cortés Carvajal, exdirector General de Ingresos entre los años 2014 al 2018.

Adicional a esto, la administración tributaria en el país ha sido históricamente débil institucionalmente y carente de recursos, lo que la hace temerosa de enfrentar la gran evasión, añadió el también abogado tributario.

Con esto de la gran evasión, Cortés se refirió a que hay pocos casos de investigación en materia de precios de transferencia, porque “las empresas multinacionales son más poderosas que las instituciones”.

Según cálculos del economista Hernández, por cada punto porcentual del PIB que el Estado deja de recaudar en ingresos, se pierden aproximadamente $900 millones, considerando que el PIB nominal ronda los $90 mil millones.

En los últimos 15 años, la capacidad de recaudación ha disminuido en alrededor de cinco puntos porcentuales del PIB, lo que equivale a una pérdida cercana a los $4,500 millones por año en recaudación de ingresos fiscales.