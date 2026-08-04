Comisión Municipal apuesta por coordinar con los gobiernos locales

La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional inicia el periodo legislativo 2026-2027 con una agenda centrada en fortalecer la gestión de los gobiernos locales y establecer una coordinación más directa con alcaldes y representantes de corregimiento.

El diputado Alaín Cedeño, presidente de la comisión, anunció durante el acto de instalación que la instancia legislativa buscará trabajar de manera cercana con las autoridades locales para conocer las necesidades de las comunidades y plantear ante las instituciones correspondientes las recomendaciones que permitan mejorar la gestión municipal y de las juntas comunales.

“La consulta será la regla”, sostuvo Cedeño al presentar las prioridades de la comisión, con lo que planteó un esquema de trabajo basado en el contacto directo con los gobiernos locales.

La agenda incluye además el seguimiento de los proyectos de ley pendientes en la comisión y la revisión del marco legal que rige a los municipios y juntas comunales. El objetivo es avanzar hacia gobiernos locales con mayores capacidades políticas, administrativas y económicas para atender las necesidades de sus comunidades.

Cedeño planteó que los municipios y juntas comunales necesitan herramientas que les permitan administrar sus recursos y responder con mayor rapidez a las necesidades de la población.

Para el presidente de la comisión, el fortalecimiento de la gestión local también debe estar acompañado por mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En su discurso, insistió en que los recursos públicos deben administrarse de manera responsable y llegar a los sectores donde existen necesidades.

El planteamiento coloca la coordinación con las autoridades locales como uno de los principales ejes de la nueva comisión. La intención es que las necesidades identificadas en los territorios tengan espacio en la discusión legislativa y sirvan como referencia para eventuales reformas al marco legal municipal.

Cedeño también defendió una mayor articulación entre las distintas autoridades del Estado. Señaló que el Ejecutivo, los diputados, alcaldes y representantes de corregimiento deben trabajar como un equipo para mejorar la capacidad de respuesta institucional.

Reformas y proyectos pendientes

Otro de los puntos que marcará el trabajo de la comisión será el seguimiento de las iniciativas legislativas pendientes y la revisión de las normas relacionadas con los municipios y juntas comunales.

Cedeño sostuvo que Panamá necesita una legislación con reglas claras para facilitar una gestión administrativa eficiente y garantizar que los recursos se utilicen de manera transparente y eficaz.

La Comisión de Asuntos Municipales tiene competencia sobre asuntos relacionados con el régimen municipal, la descentralización, el desarrollo local, la organización político-administrativa y otros temas vinculados con la administración y fortalecimiento de los gobiernos locales.

Durante la instalación de la comisión, la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, destacó la importancia de esta instancia dentro del proceso legislativo.

Castañedas señaló que los asuntos que se discutan en la comisión tendrán incidencia en la gestión pública y en el desarrollo de las comunidades. También planteó que las deliberaciones deben realizarse de forma pública, transparente y responsable.

“La democracia no significa que todos pensemos igual”, expresó la presidenta del Legislativo, al destacar la necesidad de dialogar, debatir, escuchar y construir acuerdos en beneficio del país.

La nueva agenda de la Comisión de Asuntos Municipales coloca el territorio como uno de los principales puntos de referencia para su trabajo legislativo.

La coordinación con alcaldes y representantes de corregimiento permitirá a la comisión conocer de primera mano las dificultades que enfrentan los gobiernos locales y determinar cuáles requieren modificaciones legales, mayor coordinación institucional o mejoras en la administración de los recursos.

El desafío será convertir ese acercamiento en resultados concretos: proyectos de ley, reformas al régimen municipal y mecanismos que mejoren la capacidad de respuesta de los gobiernos locales.

Cedeño resumió la ruta de trabajo de la comisión en cuatro acciones: establecer metas, escuchar, consensuar y decidir, bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas.