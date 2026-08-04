MiAmbiente multa con más de $1.1 millones a empresa por contaminación en la Bahía de Panamá

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) impuso una multa de $1,115,444.09 a la empresa Industrias Panamá Boston, S.A. (PABO), tras determinar que incurrió en graves infracciones ambientales por la descarga de aguas residuales sin tratar que terminaron contaminando la Bahía de Panamá.

La sanción se dio luego de una investigación técnica desarrollada durante varios meses, en la que especialistas del ministerio reunieron evidencia para demostrar que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la empresa vertía aguas residuales al sistema de alcantarillado pluvial de la comunidad de Boca La Caja, en el corregimiento de San Francisco, cuyo destino final es la Bahía de Panamá.

De acuerdo con MiAmbiente, el caso comenzó en julio de 2025, cuando la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (Diveda) realizó una inspección de oficio tras denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales sobre posibles focos de contaminación en el área.

Durante las inspecciones, los técnicos efectuaron recorridos, muestreos y pruebas de campo que permitieron identificar una estructura del sistema pluvial con acumulación de lodos.

Posteriormente, mediante una prueba de tinción, confirmaron que las aguas provenientes de la PTAR de la empresa estaban conectadas al sistema pluvial que desemboca directamente en un emisario submarino hacia la bahía.

Como medida preventiva, la entidad ordenó la paralización temporal de las operaciones de la planta, permitiendo su reanudación únicamente después de verificar que la empresa ejecutó las acciones de mitigación y adecuación exigidas para eliminar la fuente de contaminación.

Además de la multa, MiAmbiente ordenó a Industrias Panamá Boston implementar un plan integral de corrección que incluye la limpieza y mantenimiento del cajón pluvial afectado, monitoreo permanente de la calidad del agua, inspecciones periódicas de su infraestructura, capacitación del personal en manejo de aguas residuales y protocolos de emergencia, así como la regularización de su permiso de descarga conforme a la normativa técnica vigente.

La institución informó que la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental, en coordinación con la Dirección Regional de Panamá Metro, dará seguimiento al cumplimiento de estas medidas.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, afirmó que la institución mantendrá una política de estricta fiscalización contra quienes incumplan la legislación ambiental.

“El que contamina, paga. MiAmbiente será inflexible en exigir que se elimine de inmediato toda fuente de contaminación y se impongan las multas de rigor, sin distinción”, expresó el ministro.

El ministerio señaló que esta sanción forma parte de las acciones para proteger la Bahía de Panamá y otras fuentes hídricas del país, al tiempo que reiteró el llamado a empresas e industrias a cumplir con la normativa ambiental para evitar sanciones similares.