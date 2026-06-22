Salazón confirma el buen momento de la gastronomía panameña en el exterior

La <b>exposición internacional de la gastronomía panameña</b> es una tendencia que se ha venido consolidando en los últimos años. Una muestra de ello fue la participación de tres chefs en representación de Panamá: <b>Armando Bramwell</b> (La Tapa del Coco), <b>Javier Chávez</b> (restaurante Salsipuedes del Hotel Bristol) y <b>Marco Carlesso</b> (Ricominciare), en <b>Salazón</b>, una experiencia gastronómica que reunió a 15 chefs de la región para presentar sus interpretaciones del <b>hot dog</b> o perro caliente.Los tres chefs coincidieron, en entrevistas concedidas a <b>La Estrella de Panamá</b>, en que la cálida acogida que recibieron sus propuestas en el encuentro celebrado en <b>Santo Domingo, República Dominicana</b>, confirma que la proyección internacional de la <b>gastronomía panameña</b> avanza por buen camino. Este auge, señalaron, puede explicarse por la <b>multiculturalidad de Panamá</b>, reflejada en la diversidad de ingredientes, sabores y técnicas culinarias, así como por la originalidad de las propuestas que el país lleva a escenarios internacionales.Aunque <b>Salazón</b> nació en Guatemala, posteriormente se celebró en la Ciudad de Panamá los días 21 y 22 de febrero y, más recientemente, el pasado 6 de junio en la capital dominicana. Para Bramwell, el evento ha dejado de ser exclusivamente guatemalteco para convertirse en una verdadera <b>plataforma gastronómica latinoamericana</b>.Bramwell participó con un perro caliente bautizado como ‘Kare Coco’, elaborado con curry de carne frita, zapallo maduro, brócoli encurtido, queso de la finca Don Joaquín y berenjenas fritas. La propuesta buscaba representar la esencia culinaria de <b>La Tapa del Coco</b>, restaurante que dirige junto al chef Isaac Villaverde y que se ha caracterizado por poner en valor los sabores y tradiciones de la <b>cocina afropanameña</b>. La salchicha utilizada provenía de Charcutería Sal, proyecto del chef guatemalteco Peter Meng, creador de la iniciativa Salazón.