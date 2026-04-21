Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 22 de abril de 2026, según la IA

Este 22 de abril de 2026 se celebrara el sorteo miercolito en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 19 de abril:

- 5

- 3

- 4

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo miercolito:

53, 54, 34, 75, 27, 74

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo extraordinario del 19 de abril:

Primer Premio: 75212

Letras: ADAB

Serie: 2

Folio: 3

Segundo Premio: 47253

Tercer Premio: 85747