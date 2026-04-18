Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 19 de abril de 2026, según la IA

Este domingo 19 de abril de 2026 se celebrara el sorteo extraordinario en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 15 de abril:

- 6

- 4

- 8

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo de la Extraordinaria:

64 - 68 - 46 - 48 - 86 - 84

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo miercolito del 15 de abril:

Primer Premio: 5828

Letras: CCDC

Serie: 20

Folio: 10

Segundo Premio: 8638

Tercer Premio: 4883