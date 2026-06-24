Sismo de magnitud 6.9 en Venezuela activa vigilancia por aviso de tsunami en el Caribe

Un potente sismo de magnitud preliminar 6.9 sacudió a gran parte del territorio de Venezuela este miércoles 24 de junio a las 5:33 p.m. (hora local de Panamá), lo que generó escenas de temor en la capital de ese país y encendió las alarmas de monitoreo en toda la región caribeña por un aviso de tsunami que mantiene atentos a los estamentos científicos panameños.

El movimiento telúrico, cuya magnitud fue registrada en 7.1 por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), se extendió por más de un minuto. El fenómeno se sintió con fuerza en la capital, Caracas, así como en las provincias y estados de Bolívar, Aragua, Falcón, Anzoátegui, Lara, Táchira, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Miranda, Guárico, Barinas y Portuguesa.

Debido a la magnitud del evento, los ciudadanos salieron a las calles para ponerse a salvo. En plataformas digitales se difundieron videos de las evacuaciones temporales, mientras usuarios informaban sobre supuestas afectaciones en edificaciones estructurales, reportes que aún no han sido confirmados ni desmentidos por las fuentes oficiales de esa nación.

A raíz de este evento geológico, el Centro de Alertas de Tsunami de los Estados Unidos, adscrito a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), emitió un boletín de aviso de tsunami para la región del Caribe.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó de forma inmediata que, según las evaluaciones técnicas preliminares, Panamá no se encuentra incluido en el aviso de tsunami por el momento. La institución panameña comunicó que mantiene una vigilancia activa ante cualquier variación en los registros oceanográficos y sísmicos para salvaguardar la seguridad del país.