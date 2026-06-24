Armas ilegales y personal sin permiso: detectan anomalías en agencias de seguridad

Las recientes inspecciones del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en 21 puntos de la ciudad de Panamá revelaron un escenario de ilegalidad en el sector de la seguridad privada. Durante los operativos se decomisaron nueve armas de fuego ilegales, un Taser y 40 municiones en cinco agencias de seguridad de la localidad, además de detectarse personal extranjero laborando sin los permisos correspondientes.

La fiscalización del Mitradel en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, el Servicio Nacional de Migración y la Dirección de Investigación Judicial, dejó al descubierto fallas críticas en la operación de estas empresas, las cuales tienen la responsabilidad de resguardar comercios y residencias en la capital.

Entre los hallazgos laborales, las autoridades identificaron a cinco trabajadores extranjeros en condición irregular: tres de nacionalidad nicaragüense, un colombiano y un venezolano. Los inspectores también reportaron incumplimientos graves en materia de seguridad ocupacional, falta de equipamiento operativo adecuado y deficiencias generalizadas en las condiciones de trabajo del sector.

A pesar de la gravedad de las faltas, las identidades de las cinco agencias de seguridad privada sancionadas no fueron reveladas por las autoridades oficiales. Mitradel confirmó que iniciaron procesos administrativos contra empresas reincidentes, lo que incluye la aplicación de multas, aunque no se precisaron los montos ni el alcance de estas sanciones económicas.

Estos operativos forman parte de una estrategia conjunta de fiscalización que se desarrolla desde hace más de seis meses bajo la administración actual. De acuerdo con las estadísticas de la entidad laboral, de enero a la fecha se gestionaron 5,372 inspecciones en todo el territorio nacional con el fin de vigilar el cumplimiento de las normativas vigentes. Las autoridades anunciaron que las acciones de control continuarán en el resto de las provincias.