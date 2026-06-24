Caos en Caracas: Gobierno confirma colapso estructural por sismo de 7.1

El <b>Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP)</b> de Venezuela declaró el estado de máxima alerta tras registrarse un sismo de magnitud <b>7.1</b> que sacudió el norte y centro del país, provocando el desplome de edificios residenciales y viviendas en la región capital y el estado de <b>La Guaira</b>.De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, el movimiento telúrico afectó con fuerza al distrito capital y a los estados de <b>Trujillo, Yaracuy, Portuguesa, Carabobo, Lara, Aragua, Miranda </b>y<b> La Guaira.</b> Ante la magnitud de los daños estructurales, la cartera del interior ordenó la suspensión inmediata y temporal del suministro de gas en las comunidades impactadas para prevenir explosiones secundarias.El titular del MPPRIJP, <a href="/tag/-/meta/diosdado-cabello">Diosdado Cabello Rondón</a>, calificó el escenario urbano como <i>'alarmante'</i>, detallando que los colapsos se concentran en el municipio Chacao, específicamente en los sectores de Los Palos Grandes y Altamira, conocidos históricamente por su vulnerabilidad sísmica.<i>'Se nos han venido unos edificios y viviendas, se han desplomado. Estamos atendiéndolo con todos los organismos de seguridad, de Protección Civil, voluntarios y bomberos'</i>, informó la autoridad ministerial a través de la televisión estatal.El ministerio instó a la población a evacuar los inmuebles y permanecer en áreas abiertas como plazas o calles debido al riesgo latente de réplicas. Las autoridades enfatizaron que los equipos de rescate se mantendrán desplegados de forma indefinida para realizar las evaluaciones técnicas de las estructuras afectadas.