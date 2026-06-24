Caos en Caracas: Gobierno confirma colapso estructural por sismo de 7.1

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) de Venezuela declaró el estado de máxima alerta tras registrarse un sismo de magnitud 7.1 que sacudió el norte y centro del país, provocando el desplome de edificios residenciales y viviendas en la región capital y el estado de La Guaira.

De acuerdo con el reporte oficial del ministerio, el movimiento telúrico afectó con fuerza al distrito capital y a los estados de Trujillo, Yaracuy, Portuguesa, Carabobo, Lara, Aragua, Miranda y La Guaira. Ante la magnitud de los daños estructurales, la cartera del interior ordenó la suspensión inmediata y temporal del suministro de gas en las comunidades impactadas para prevenir explosiones secundarias.

El titular del MPPRIJP, Diosdado Cabello Rondón, calificó el escenario urbano como “alarmante”, detallando que los colapsos se concentran en el municipio Chacao, específicamente en los sectores de Los Palos Grandes y Altamira, conocidos históricamente por su vulnerabilidad sísmica.

“Se nos han venido unos edificios y viviendas, se han desplomado. Estamos atendiéndolo con todos los organismos de seguridad, de Protección Civil, voluntarios y bomberos”, informó la autoridad ministerial a través de la televisión estatal.

El ministerio instó a la población a evacuar los inmuebles y permanecer en áreas abiertas como plazas o calles debido al riesgo latente de réplicas. Las autoridades enfatizaron que los equipos de rescate se mantendrán desplegados de forma indefinida para realizar las evaluaciones técnicas de las estructuras afectadas.