Muere Don Nelson a los 86 años: leyenda e innovador de la NBA

De igual forma, la franquicia Golden State Warriors emitió una declaración institucional en la que reconoció a Nelson como un visionario del baloncesto cuya visión táctica transformó el desarrollo del deporte e influyó en las generaciones posteriores de entrenadores y jugadores.

En el documento emitido por el entorno familiar, los allegados del deportista explicaron que el deceso ocurrió en horas de la mañana de manera pacífica mientras permanecía rodeado de sus seres queridos.

El exentrenador y exjugador de la NBA Don Nelson falleció este domingo 9 de agosto de 2026 a los 86 años en Frisco, Texas, a causa de complicaciones de salud derivadas de un accidente cerebrovascular, según confirmó su familia en un comunicado difundido por el periodista Marc Stein y reportado por la agencia EFE.

Vida en el baloncesto

A lo largo de su trayectoria deportiva, iniciada tras su selección en el draft de 1962 por Chicago Zephyrs y un breve paso por Los Angeles Lakers.

Nelson conquistó cinco títulos de la NBA como jugador con Boston Celtics en las temporadas de 1966, 1968, 1969, 1974 y 1976. En reconocimiento a su contribución en la pista durante 11 campañas, la organización de Massachusetts retiró el dorsal número 19 en su honor.

Posteriormente, en su etapa como entrenador iniciada en 1976, dirigió a Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks y Dallas Mavericks, logrando un registro de 1.335 victorias en temporada regular que lo posicionó en su momento como el técnico con más triunfos en la historia de la liga.

Asimismo, Nelson recibió en tres ocasiones el galardón al Entrenador del Año (1983, 1985 y 1992) e ingresó al Salón de la Fama en 2012 tras impulsar el sistema táctico “Nellie Ball”, fundamentado en alineaciones de menor estatura, ritmo de juego acelerado y la creación del rol de “point forward”.

Durante sus últimos años de vida, el exestratega residió en la isla de Maui, Hawái, antes de trasladarse al estado de Texas, donde permaneció bajo cuidados de atención médica. A Nelson le sobreviven su esposa Joy, sus hijos, nietos y biznietos