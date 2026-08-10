Jorge Gutiérrez a detalles de ser nuevo jugador de Universitario de Deportes

Buenas noticias en la carrera deportiva del futbolista panameño Jorge Gutiérrez. El lateral izquierdo, quien fue titular con Panamá ante Inglaterra durante el Mundial 2026, tendría prácticamente todo acordado para arribar al Universitario de Deportes, según reportan desde Perú.

Gutiérrez tendría las horas contadas en el Deportivo la Guaira de Venezuela para arribar al fútbol peruano, precisamente al Universitario de Deportes, un histórico de la región y que suele pelear por campeonatos locales y habitual en la Copa Libertadores.

Desde Perú se reporta que Gutiérrez arribaría este martes 11 de agosto a suelo peruano para ultimar los detalles de su fichaje. Según se detalla, el panameño arribaría a modo de préstamo por un período de seis meses, es decir hasta diciembre de 2026 con una opción de compra no obligatoria que rondaría los 300 mil dólares.

De confirmarse este fichaje, esta sería la tercera experiencia de Gutiérrez fuera de fronteras. Estuvo una temporada en el Melilla de España, concretamente en la tercera división y ahora con el Deportivo La Guaira desde el 2023.

El jugador de 27 años se unirá a la lista de panameños que han vestido la casaca del club peruano, entre ellos los históricos Luis ‘Matador’ Tejada y Alberto Quintero.

Desde el país sudamericano apuntan a que ya hay un acuerdo entre clubes y tan solo serían unos detalles los que separarían del acuerdo oficial entre todas las partes. El panameño ya sabe lo que es jugar en el Estadio Monumental, también conocido como el ‘Coloso de Ate’. En el 2025 fue parte del seleccionado nacional que jugó un duelo amistoso contra el equipo peruano en la Noche Crema. Gutiérrez disputó 89 minutos de aquel partido en la derrota 2-1 ante los locales.