Mercado automotriz panameño crece 10.6% pese a menores ventas en junio

El mercado automotriz panameño cerró el primer semestre de 2026 con 31,222 vehículos nuevos vendidos, frente a las 28,230 unidades registradas en igual período de 2025. El resultado representa un aumento de 2,992 vehículos y un crecimiento acumulado de 10.6%, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), de la Contraloría General de la República.

Las cifras, elaboradas con base en los datos proporcionados por las agencias distribuidoras de vehículos en el país, muestran un comportamiento favorable para la industria durante la primera mitad del año, aunque con variaciones en el volumen mensual de ventas.

De las 31,222 unidades vendidas entre enero y junio, 6,228 correspondieron a automóviles regulares, categoría que incluye sedanes, cupés, camionetas y hatchbacks. Además, se comercializaron 1,199 vehículos de lujo; 17,500 SUV, entre compactos, pequeños, medianos y grandes; 346 minivans, incluidos los modelos pequeños; 565 paneles; 4,218 pickups; 252 buses y 914 camiones.

La distribución de las ventas confirma el peso de los SUV en el mercado panameño, al concentrar más de la mitad de las unidades vendidas durante el semestre. Los automóviles regulares y las pickups también mantuvieron una participación relevante.

“Durante los primeros seis meses del año, el sector automotriz panameño registró un promedio aproximado de más de 5,000 unidades vendidas por mes, reflejando una actividad comercial constante y un ritmo sostenido en el sector”, afirmó la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), presidida por Patricia Vukelja.

Un semestre con variaciones mensuales

El comportamiento mensual de las ventas mostró su punto más alto en marzo, cuando se comercializaron 6,473 vehículos nuevos.

En enero se vendieron 4,845 unidades; en febrero, 5,087; en marzo, 6,473; en abril, 5,312; en mayo, 4,972; y en junio, 4,533 vehículos.

Aunque junio registró 439 unidades menos que mayo, el resultado permitió cerrar el primer semestre con un crecimiento acumulado frente al mismo período del año anterior.

“En su conjunto, junio cerró el primer semestre con una demanda activa y un mercado todavía estable en 2026”, destacó ADAP en su reporte sobre las ventas de autos nuevos inscritos por primera vez.

La asociación señaló que, si bien el volumen de junio se ubicó por debajo del registrado en mayo, el comportamiento acumulado de 2026 continúa mostrando una evolución favorable para la industria.

“Con este resultado, el mercado alcanzó un acumulado de 31,222 unidades vendidas entre enero y junio, lo que representa un crecimiento de 10.6% en comparación con el mismo período de 2025. Este desempeño confirma que, aun con variaciones mensuales, la demanda por vehículos nuevos en Panamá se ha mantenido sólida durante la primera mitad del año”, resaltó la organización.

SUV concentran más de la mitad de las ventas de junio

En junio, los SUV volvieron a ser la categoría de mayor volumen dentro del mercado automotriz panameño. Durante el mes se vendieron 2,404 unidades, equivalentes al 55.7% del total.

Le siguieron los sedanes, con 943 unidades y una participación de 19.9%; las pickups, con 662 vehículos y 13.9%; los comerciales, con 300 unidades y 6.8%; y los vehículos de lujo, con 224 y una participación de 3.8%.

“La composición reafirma que la demanda sigue concentrada en vehículos de alto volumen, prácticos y versátiles para distintos usos. El segmento SUV continúa liderando y lujo tuvo un pequeño repunte”, afirmó ADAP.

El predominio de los SUV se ha consolidado como uno de los principales rasgos del mercado automotor panameño. La categoría mantiene una amplia distancia frente a los demás segmentos, mientras los sedanes y las pickups conservan un peso importante en las decisiones de compra.

Los datos de junio también muestran una demanda concentrada en vehículos destinados a distintos usos, desde modelos compactos hasta pickups y SUV de mayor tamaño.

Toyota, Hyundai y Kia lideran las ventas

El mercado de junio estuvo encabezado por Toyota, con 781 unidades vendidas y una participación de 18.0%. Hyundai ocupó el segundo lugar con 567 vehículos y 12.3%, mientras Kia registró 450 unidades y una participación de 11.8%.

Suzuki y Geely representaron cada una el 4.9% del mercado, mientras el resto de las marcas concentró el 48.0% de las ventas.

Las cifras reflejan la presencia de marcas con una posición consolidada en el mercado, aunque una parte importante de las ventas continúa distribuida entre múltiples fabricantes, lo que mantiene la competencia en los distintos segmentos.

En cuanto a los modelos más vendidos durante junio, el primer lugar correspondió al Hyundai i10 Sedan, con 309 unidades. Le siguieron la Toyota Hilux, con 215; el Kia Soluto Sedan, con 175; la Toyota Yaris Cross, con 165; y la Hyundai Creta, con 103.

La lista de modelos combina sedanes compactos, pickups y SUV, las tres categorías que mantienen una presencia importante dentro de la demanda del mercado local.

Un mercado en crecimiento

El cierre del primer semestre deja al sector automotor con 31,222 unidades vendidas y un aumento de 10.6% frente a igual período de 2025.

El crecimiento no fue uniforme mes a mes, como muestran los descensos registrados después del pico de marzo. Sin embargo, el acumulado semestral se mantuvo por encima del resultado del año anterior y permitió al sector sumar 2,992 vehículos adicionales.

Para ADAP, el desempeño de junio permite cerrar la primera mitad del año con una perspectiva favorable para la industria.

“Los resultados de junio permiten cerrar el primer semestre de 2026 con una perspectiva positiva para el sector automotor, reafirmando su importancia dentro de la economía nacional y su capacidad de sostener una demanda activa en el país”, puntualizó la asociación.

El comportamiento del primer semestre muestra, así, un mercado que continúa creciendo, con los SUV como principal motor del volumen de ventas y una competencia distribuida entre marcas consolidadas y otros fabricantes que buscan ampliar su participación en Panamá.