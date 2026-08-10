Agroferias del IMA este 12 de agosto: conoce los puntos habilitados

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde habrá agroferias este miércoles 12 de agosto en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.
De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.
El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.
Para el miércoles 12 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
-Veraguas: Casa del productor en los Terrenos de la Feria de Chitra en el distrito de Calobre y en la Cancha techada de Río de Jesús cabecera en el distrito de Río de Jesús.
-Panamá Oeste: Cancha techada de Bejuco en el distrito de Chame.
-Herrera: Junta comunal de Chepo en el distrito de Las Minas.
-Chiriquí: Rancho Comunal de Bella Vista en el distrito de Tolé.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Oma en Susama en el distrito de Nole Duima.
-Panamá Este: Ambrolla Ipeti en el corregimiento de Tortí en el distrito de Chepo.
-Bocas del Toro: Casa comunal de Nace de Riscó en el distrito de Almirante.
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