Terremoto en Colombia deja 111 muertos, confirma Abelardo de la Espriella

El número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia ascendió a 111 personas, confirmó este lunes el presidente Abelardo de la Espriella.

El mandatario dio a conocer el nuevo balance durante una rueda de prensa posterior al Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado para coordinar las acciones de respuesta frente a la emergencia provocada por el potente movimiento telúrico.

La actualización eleva por encima del centenar el número de víctimas mortales mientras las autoridades colombianas continúan atendiendo las consecuencias del terremoto y recopilando información procedente de las zonas afectadas.

Previamente, los balances proporcionados por autoridades regionales daban cuenta de al menos 69 fallecidos, con Risaralda, Valle del Cauca y Manizales entre las áreas que reportaban víctimas.

La nueva cifra comunicada por De la Espriella supone un incremento considerable a medida que avanzan las evaluaciones en las regiones golpeadas por el sismo.