Terremoto en Colombia deja 111 muertos, confirma Abelardo de la Espriella

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.
El número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia ascendió a 111 personas, confirmó este lunes el presidente Abelardo de la Espriella.
El mandatario dio a conocer el nuevo balance durante una rueda de prensa posterior al Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado para coordinar las acciones de respuesta frente a la emergencia provocada por el potente movimiento telúrico.
La actualización eleva por encima del centenar el número de víctimas mortales mientras las autoridades colombianas continúan atendiendo las consecuencias del terremoto y recopilando información procedente de las zonas afectadas.
Previamente, los balances proporcionados por autoridades regionales daban cuenta de al menos 69 fallecidos, con Risaralda, Valle del Cauca y Manizales entre las áreas que reportaban víctimas.
La nueva cifra comunicada por De la Espriella supone un incremento considerable a medida que avanzan las evaluaciones en las regiones golpeadas por el sismo.
El Puesto de Mando Unificado reúne a las autoridades y organismos responsables de coordinar la atención de la emergencia, así como de consolidar la información sobre víctimas y afectaciones ocasionadas por el terremoto.
El sismo de magnitud 7,4 provocó una situación de emergencia en diferentes puntos de Colombia, especialmente en el oeste del país, donde desde las primeras horas se reportaron derrumbes, daños en infraestructuras y víctimas.
Las autoridades mantienen las operaciones de respuesta mientras continúa actualizándose el alcance de la tragedia.
El balance de 111 muertos confirmado por el presidente Abelardo de la Espriella permanece sujeto a nuevas actualizaciones conforme los organismos de emergencia completen las labores sobre el terreno y se consoliden los reportes oficiales.
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...