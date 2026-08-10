Sismo de 7,4 en Colombia: ¿es el más fuerte de la historia del país?

El terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto de 2026 en el occidente de Colombia vuelve a poner en perspectiva la historia sísmica del país.

El terremoto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, fue sentido en varias regiones y provocó daños en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Armenia y Quibdó.

Las autoridades mantienen las labores de evaluación y rescate, mientras continúa el reporte de víctimas.

Aunque el sismo de este lunes es uno de los más fuertes registrados en Colombia en las últimas décadas, no es el terremoto de mayor magnitud que ha afectado al país.

Ese récord corresponde al terremoto del 31 de enero de 1906, ocurrido frente a las costas del Pacífico entre Colombia y Ecuador.

El récord de 1906: magnitud 8,8

El Servicio Geológico Colombiano señala al terremoto del 31 de enero de 1906 como el mayor evento sísmico registrado instrumentalmente que afectó el territorio colombiano, con una magnitud estimada de 8,8 Mw.

El terremoto tuvo su epicentro en el océano Pacífico y generó un tsunami con olas de entre dos y cinco metros.

Las comunidades costeras de Nariño y Cauca fueron algunas de las más afectadas. El evento es considerado, además, uno de los diez terremotos de mayor magnitud registrados en el mundo.

En comparación, el terremoto de este lunes, de magnitud 7,4, fue considerablemente menor en términos de energía liberada, aunque su impacto dependerá también de factores como la profundidad, la distancia a las poblaciones y las características de las construcciones.

1979: otro gran terremoto en el Pacífico

El 12 de diciembre de 1979, un terremoto de magnitud 8,1 Mw sacudió la costa Pacífica colombiana. El movimiento provocó un tsunami que afectó principalmente sectores costeros de Nariño y Cauca. El Servicio Geológico Colombiano registra más de 454 personas fallecidas y más de 1.000 heridas como consecuencia del terremoto y el tsunami. El evento alcanzó una intensidad máxima de 10 en la escala EMS-98.

Este antecedente resulta especialmente relevante porque demuestra que en Colombia los terremotos de gran magnitud pueden estar acompañados por otros fenómenos, como tsunamis y deslizamientos.

Armenia, 1999: un terremoto menor, pero con enormes consecuencias

Uno de los ejemplos más claros de que magnitud no equivale directamente a número de víctimas ocurrió el 25 de enero de 1999. El terremoto del Eje Cafetero tuvo una magnitud de 6,1 Mw, muy inferior a la de los terremotos de 1906, 1979 y al registrado este lunes. Sin embargo, dejó 921 muertos, 5.377 heridos y más de 21.000 viviendas averiadas o destruidas, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano. Armenia fue la ciudad más afectada.

El caso de Armenia evidencia la importancia de factores como la profundidad del sismo, el tipo de suelo, la vulnerabilidad de las edificaciones y la concentración de población.

Popayán, 1983: la tragedia que cambió normas de construcción

Otro terremoto que marcó un antes y un después ocurrió en Popayán el 31 de marzo de 1983. El sismo tuvo una magnitud de apenas 5,6 Mw, pero debido a su poca profundidad, 15 kilómetros, produjo graves daños en la ciudad. El Servicio Geológico Colombiano registra alrededor de 250 fallecidos, además de miles de construcciones afectadas.

La tragedia impulsó cambios fundamentales en Colombia.

Como consecuencia del desastre, en 1984 se adoptó el primer código obligatorio de construcciones sismorresistentes del país.