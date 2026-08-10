El demócrata Josh Green gana las primarias del estado de Hawái

Hawái celebró este sábado 8 de agosto sus elecciones primarias de medio mandato, en una jornada marcada por el Partido Demócrata y el bajo nivel de participación electoral.

El gobernador Josh Green y los congresistas Ed Case y Jill Tokuda lograron avanzar en sus respectivas contiendas, mientras que la victoria de Ed Case frente al progresista Jarrett Keohokalole volvió a evidenciar la tensión entre la moderada y la progresista del partido.

Los resultados definirán a los candidatos que competirán en las elecciones generales del 3 de noviembre.

Green, de 56 años y médico de profesión, obtuvo el 81,8 % de los votos en las primarias.

El demócrata ocupa la gobernación desde 2022, después de haber ejercido como vicegobernador y representante estatal.

En noviembre, Green se enfrentará al empresario republicano Gary Cordery.

En la contienda por el primer distrito congresional de Hawái, Ed Case consiguió el 55,7 % de los votos y aseguró su candidatura para la reelección. El congresista se impuso al senador estatal Jarrett K. Keohokalole, quien obtuvo el 35,6 % y es considerado parte del ala progresista del Partido Demócrata.

Keohokalole, de 43 años, no logró repetir los resultados obtenidos por otros candidatos progresistas en las primarias demócratas celebradas recientemente en distintos estados.

Case, de 76 años, ocupa un escaño en la Cámara de Representantes desde 2019 y es considerado uno de los demócratas más conservadores del Congreso. En abril de 2025, Case fue uno de los cuatro demócratas que se unieron a los republicanos para respaldar la controvertida Ley Save America, que establece requisitos para demostrar la ciudadanía estadounidense al momento de registrarse para votar.

Por su parte, Jill Tokuda obtuvo el 83,4 % de los votos en las primarias demócratas y avanzó a las elecciones de noviembre.

Tokuda, de 50 años, llegó al Congreso en enero de 2023 y forma parte del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes. Antes de llegar al Capitolio, fue senadora estatal durante 12 años, entre 2006 y 2018.