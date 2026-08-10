‘La Furia’: La impactante película española que llega a Panamá

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El Museo del Canal Interoceánico será el escenario, este martes 11 de agosto, de la proyección de la película española ‘La Furia’ (2025), que se llevará a cabo en el auditorio del museo. La entrada será gratuita hasta completar aforo.
La cinta narra la historia de Alex, una joven actriz que es violada durante una fiesta de Nochevieja y no logra identificar a su agresor. Cuando busca refugio y comprensión en su hermano Adrián, él responde con dudas, cuestionamientos y una presión que termina alejándola aún más.
A partir de ese momento, Alex se distancia de su hermano y de todo lo que conoce. Durante un año enfrenta en soledad sentimientos de asco, vergüenza y culpa. Mientras tanto, Adrián, consumido por la rabia, toma decisiones cada vez más oscuras y se adentra en un camino muy distinto al apoyo que su hermana realmente necesita.
Paralelamente, Alex interpreta a Medea, un personaje marcado por la venganza, y encuentra en el teatro una vía para canalizar su dolor y su ira. Sobre el escenario, la ficción se convierte en el único espacio donde puede enfrentarse a sus emociones y comenzar a reconstruirse.
El guion de la película fue escrito por Eva Pauné y Gemma Blasco, mientras que la producción estuvo a cargo de las compañías RM Película y Ringo Media, S.L.. El reparto está encabezado por Ángela Cervantes y Àlex Monner, acompañados por Pau Escobar, Carla Linares, Eli Iranzo y Victoria Rivero.
La cinta tiene una duración de 107 minutos y cuenta con una banda sonora disponible en Spotify para quienes deseen explorar la música que acompaña la historia.
La actividad cinematográfica es organizada por el Centro Cultural de España Casa del Soldado.
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