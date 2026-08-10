Colombia declara desastre nacional tras magnitud de terremoto 7.4

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró este lunes el estado de desastre natural en todo el territorio nacional luego del devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió gran parte del país en horas de la madrugada.
La medida busca agilizar la respuesta institucional y garantizar recursos inmediatos para atender a las comunidades afectadas.
El movimiento telúrico, registrado a las 3:45 a.m., tuvo su epicentro en la región andina y se sintió con fuerza en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.
Según el Servicio Geológico Nacional, el sismo alcanzó una profundidad de 20 kilómetros, lo que intensificó su impacto en zonas urbanas y rurales.
Las primeras cifras oficiales reportan centenares de heridos, daños significativos en infraestructura y un número aún indeterminado de víctimas mortales.
En una alocución televisada, De la Espriella afirmó que “la prioridad absoluta del Gobierno es salvar vidas, restablecer servicios básicos y acompañar a las familias que han perdido todo”.
La declaración de desastre natural permitirá activar fondos de emergencia, solicitar cooperación internacional y desplegar a las Fuerzas Armadas en labores de rescate y seguridad.
Las imágenes difundidas desde las zonas afectadas muestran edificios colapsados, carreteras fracturadas y hospitales desbordados por la llegada de heridos.
En Bogotá, varias estructuras históricas sufrieron daños, mientras que en municipios cercanos al epicentro se reportan comunidades incomunicadas debido a derrumbes en las vías principales.
El Ministerio de Salud confirmó que se instalarán hospitales de campaña en las regiones más golpeadas.
Organizaciones de voluntarios, bomberos y defensa civil trabajan en la remoción de escombros y la atención de damnificados. Asimismo, la Cruz Roja Colombiana anunció la apertura de centros de acopio para recibir donaciones de alimentos, agua y medicinas.
En redes sociales, miles de colombianos han ofrecido apoyo logístico y alojamiento temporal a quienes lo necesiten.
Expertos en gestión de riesgos advierten que las réplicas podrían continuar en los próximos días, por lo que recomiendan mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades.
El Gobierno, por su parte, ha solicitado ayuda técnica a países vecinos y organismos internacionales especializados en desastres naturales.
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...