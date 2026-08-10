Colombia declara desastre nacional tras magnitud de terremoto 7.4

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró este lunes el estado de desastre natural en todo el territorio nacional luego del devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió gran parte del país en horas de la madrugada.

La medida busca agilizar la respuesta institucional y garantizar recursos inmediatos para atender a las comunidades afectadas.

El movimiento telúrico, registrado a las 3:45 a.m., tuvo su epicentro en la región andina y se sintió con fuerza en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

Según el Servicio Geológico Nacional, el sismo alcanzó una profundidad de 20 kilómetros, lo que intensificó su impacto en zonas urbanas y rurales.

Las primeras cifras oficiales reportan centenares de heridos, daños significativos en infraestructura y un número aún indeterminado de víctimas mortales.