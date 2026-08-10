El Volcán Puracé entra en erupción en Colombia tras terremoto de magnitud 7.4

El volcán Puracé, situado en el departamento colombiano del Cauca, entró en erupción este lunes 10 de agosto, en medio de la emergencia nacional que vive Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país y dejó cerca de 70 muertos. El volcán se encontraba bajo vigilancia de los servicios geológicos del país, que establecieron una alerta naranja desde el mes pasado.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Puracé, que forma parte de la cadena volcánica de Los Coconucos, mantiene un incremento de la actividad sísmica, así como de la temperatura de las emisiones de ceniza y de gases como el dióxido de azufre y el dióxido de carbono.

De acuerdo con la agencia EFE, esta situación llevó a la Aeronáutica Civil de Colombia a ordenar el cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, capital del Cauca, debido al riesgo que representan la ceniza y los gases volcánicos para la navegación aérea.

El cierre del aeropuerto de Popayán se suma al de otras siete terminales aéreas que sufrieron daños estructurales a causa del terremoto registrado este lunes en Colombia: Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

No obstante, las autoridades geológicas descartaron que la emisión de ceniza del volcán Puracé tenga una relación directa con el terremoto, cuyo epicentro se localizó en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico. Según las autoridades, se trata de fenómenos naturales independientes.

La última erupción de magnitud considerable del volcán Puracé se produjo en marzo de 1977. Sin embargo, desde 2021 el volcán ha presentado variaciones en su actividad.