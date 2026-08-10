Economía panameña crece 4.9% entre enero y mayo, impulsada por sectores estratégicos

La economía de Panamá registró un crecimiento de 4.9% entre enero y mayo de 2026, medido a través del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), de acuerdo con el más reciente Informe de Coyuntura elaborado por la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según el MEF, con esta tasa de crecimiento, “Panamá continúa posicionándose entre las economías con mejores perspectivas de crecimiento en América Latina”.

El informe señala que, “pese a que las perspectivas económicas mundiales siguen marcadas por riesgos geopolíticos y financieros, se mantiene una expectativa de crecimiento moderado”.

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una expansión de 3.0% para la economía mundial en 2026. En América Latina, el desempeño continuará siendo heterogéneo y estará condicionado, entre otros factores, por la exposición de cada país a los mercados energéticos y al financiamiento externo, destaca el MEF.

Frente a este escenario internacional, el informe sostiene que “Panamá mantiene una trayectoria favorable gracias al dinamismo de sectores estratégicos como la logística, el comercio, el turismo y la construcción, que continúan liderando la expansión económica incluso en un entorno de elevada incertidumbre”.

El documento también destaca que, aunque el incremento de los precios internacionales del petróleo ha generado presiones sobre los costos del transporte y algunos servicios, la inflación se mantuvo baja y controlada, ubicándose en 1.3% en mayo.

Según el análisis del MEF, este resultado estuvo respaldado por las medidas de mitigación implementadas por el Gobierno, entre ellas el subsidio a los combustibles destinado al transporte público, el transporte de alimentos y la pesca artesanal.

El fortalecimiento de la actividad económica también tuvo un efecto positivo sobre el mercado laboral. Entre enero y mayo de 2026, los contratos de trabajo aumentaron 19.1%, lo que, según el MEF, refleja una mayor generación de empleo formal y reafirma la capacidad de la economía panameña para sostener su crecimiento con estabilidad y resiliencia.

IMAE registra crecimiento interanual de 5.19% en mayo

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República muestran un comportamiento similar de la actividad económica.

En su serie original, el IMAE registró un crecimiento interanual de 5.19% en mayo de 2026, frente al 2.95% registrado en el mismo mes del año anterior.

En términos acumulados, el indicador presentó una variación de 4.88%, mientras que la tendencia ciclo aumentó 5.06% en el período interanual, según los datos compilados por el INEC.

De acuerdo con el informe del Instituto, durante mayo la actividad económica del país presentó un desempeño favorable, impulsado principalmente por los sectores de comercio; transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera; industria manufacturera; hoteles y restaurantes; actividades agropecuarias, y actividades comunitarias y de esparcimiento, entre otros.

El comercio registró resultados positivos tanto en las actividades minoristas como mayoristas. También contribuyeron las reexportaciones de bienes de la Zona Libre de Colón y la venta de automóviles nuevos.

En el conjunto de actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones se observó una dinámica favorable, principalmente por los ingresos derivados de los peajes y las toneladas netas transportadas por los buques a través del Canal de Panamá. También incidieron el transporte aéreo y el movimiento de contenedores, medido en TEU, a través del Sistema Portuario Nacional.

La intermediación financiera mantuvo resultados positivos en los depósitos externos, la cartera crediticia y otras operaciones bancarias. A esto se sumó el desempeño de las primas de seguros suscritas, con resultados destacados en los segmentos de salud, automóviles, colectivo de vida y vida individual.

La producción industrial también aumentó, impulsada por la elaboración de productos alimenticios, entre ellos el procesamiento de carne de pollo, el sacrificio de ganado vacuno y porcino y la elaboración de derivados del tomate. También se registró un incremento en la producción de bebidas gaseosas y alcohólicas.

Los servicios de hoteles y restaurantes mantuvieron su tendencia al alza, estimulados por el incremento en el flujo de turistas hacia el país. El aumento de visitantes favoreció la ocupación hotelera y el consumo en establecimientos dedicados a los servicios de alimentación.

El sector agropecuario presentó resultados positivos en actividades como la cría de aves de corral y de ganado vacuno y porcino, así como en el cultivo de banano destinado a la exportación.

Las actividades de diversión y esparcimiento también registraron incrementos, impulsados principalmente por los ingresos generados por los juegos de suerte y azar, entre ellos las máquinas tragamonedas tipo A y los juegos a través de Internet. A estos resultados se sumaron las ventas e ingresos brutos de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

En electricidad y agua se observó crecimiento, promovido por la generación de energía térmica y el aumento del consumo de electricidad en las áreas industriales, residenciales y comerciales.

Construcción y otras actividades registran retrocesos

No todas las actividades económicas mostraron resultados positivos durante mayo.

El sector de la construcción registró una caída debido a la disminución del valor de las edificaciones, adiciones y reparaciones, medido a través de los permisos de construcción otorgados, con rezago. También incidió la menor inversión pública en obras de ingeniería civil.

El INEC reportó igualmente resultados desfavorables en la captura de pescado y filete de pescado destinado a la exportación, la generación de energía hidráulica, la venta de combustible de 95 octanos y la producción de leche y sus derivados.

Los resultados muestran, así, una economía que mantiene un ritmo de expansión favorable en los primeros cinco meses del año, aunque con un comportamiento desigual entre actividades. Mientras el comercio, la logística, el turismo, las finanzas y parte de la industria y el sector agropecuario sostienen el crecimiento, actividades como la construcción y algunos segmentos productivos enfrentan retrocesos.