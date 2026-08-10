Karol G lidera una semana de estrenos latinos junto a Shakira, Feid, Ozuna y otros artistas

Karol G presentó ‘No me arrepiento de sentir tanto’, un álbum de 14 canciones en el que deja atrás el optimismo de su etapa anterior para explorar el desamor y una sonoridad más oscura.

El disco incorpora elementos de rhythm and blues, electrónica y sintetizadores, y cuenta con colaboraciones de Drake, Bruno Mars, los españoles Judeline y Rusowsky, además de Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex. La producción incluye el trabajo del puertorriqueño Tainy.

Shakira, por su parte, lanzó la versión en español de Dai Dai, canción oficial del Mundial de fútbol de 2026 que interpreta junto al nigeriano Burna Boy.

La colombiana presentó el tema durante la ceremonia inaugural del torneo, celebrada el 11 de junio en Ciudad de México, y posteriormente lo interpretó durante el espectáculo de medio tiempo de la final en Estados Unidos.

Los colombianos Feid y Ryan Castro se unieron nuevamente en Mentira, un reguetón que aborda la desconfianza dentro de una relación.

Esta es la tercera colaboración entre ambos, después de Monastery (2021) y Ritmo de Medallo (2023).

Los artistas sorprendieron al público el pasado fin de semana al interpretar el tema juntos desde el techo de una casa en Medellín. Mentira abrirá el próximo álbum de Ryan Castro y también formará parte del proyecto que prepara Feid.

El puertorriqueño Ozuna se unió a Omar Courtz en ZIZI, una canción de ambiente nocturno y veraniego cuyo videoclip fue grabado entre Puerto Rico y España. El lanzamiento reúne a una de las figuras más consolidadas del género urbano latino con una de las voces jóvenes de mayor proyección de la escena puertorriqueña.

El dúo mexicano RØZ, integrado por los productores Manolo Cabrera y Hugo Lara, presentó su primer álbum, SE ESTÁ HACIENDO TARDE, compuesto por 19 canciones de música electrónica. El proyecto incluye DAYTONA, su segunda colaboración con Peso Pluma después de Apaga la luz (2025). Ambos interpretaron el tema en directo durante el festival HARD Summer, en California. Este año, RØZ también ha formado parte de los carteles de festivales como Coachella, Lollapalooza y EDC.

La dominicano-estadounidense María Isabel presentó Miss Me Much?, su segundo álbum de estudio y su primer lanzamiento de larga duración en cinco años. El disco fue producido por el español El Guincho, ganador de cinco Latin Grammy y colaborador de artistas como Rosalía y Charli xcx. En el álbum, María Isabel aborda una ruptura amorosa a través de una mezcla de reguetón de comienzos de siglo, bachata y hip hop, influencias vinculadas a la música que escuchó durante su infancia en Queens, Nueva York.