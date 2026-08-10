Alcaldía de Panamá prepara ayuda humanitaria para Colombia

La Alcaldía de Panamá prepara el envío de ayuda humanitaria a Colombia luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país la madrugada de este lunes 10 de agosto y que llevó al Gobierno colombiano a declarar el estado de desastre natural en todo el territorio nacional.

El alcalde Mayer Mizrachi, informó que mantiene conversaciones con autoridades de Medellín, Bogotá y Cali para coordinar el traslado de asistencia desde Panamá hacia los municipios afectados por el sismo.

Mizrachi explicó que Panamá todavía cuenta con parte de la ayuda humanitaria que había sido recolectada para Venezuela y que no pudo ser trasladada debido a la suspensión de los vuelos humanitarios.

“Nos queda todavía 200 palés de apoyo que se recaudó para Venezuela y que desde entonces los vuelos humanitarios fueron suspendidos. Estamos coordinando con Sinaproc para hacer el ejercicio y apoyar a la gente de Colombia como lo hemos hecho anteriormente con países hermanos”, señaló el alcalde.

La propuesta contempla utilizar estos recursos para atender las necesidades de las comunidades colombianas afectadas por el terremoto, mientras se coordina con las autoridades locales el mecanismo para hacer llegar la asistencia.

El anuncio panameño ocurre mientras Colombia enfrenta las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 registrado a las 3:45 de la madrugada, con epicentro en la región andina y una profundidad de 20 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico Nacional.

El movimiento telúrico se sintió con fuerza en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali y provocó daños en edificaciones, carreteras y otras infraestructuras.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno colombiano declaró el estado de desastre natural para facilitar la movilización de recursos y acelerar las labores de rescate y atención a las personas afectadas.

Equipos de bomberos, voluntarios y organismos de gestión de riesgos participan en la búsqueda y rescate, mientras las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia ante la posibilidad de nuevas réplicas.

La emergencia también ha generado llamados de solidaridad y cooperación internacional, mientras Colombia evalúa las necesidades de las zonas más afectadas.

En ese contexto, Panamá busca canalizar los recursos humanitarios que permanecen en el país para contribuir a la atención de los damnificados.

La coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) será parte del proceso para determinar la logística y las condiciones necesarias para trasladar la ayuda.

El alcalde destacó que esta iniciativa forma parte de la respuesta de Panamá ante situaciones de emergencia en países de la región y reiteró la disposición de apoyar a Colombia ante los efectos del terremoto.