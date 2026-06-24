Carlos Guevara Mann: “Queremos que avance la democracia, no la autocracia”

En primera instancia son muy importantes las <b>labores de formación</b>: seminarios, talleres y <b>actividades educativas</b>.Especialmente entre la <b>juventud</b>, porque algunos ya vamos de salida, pero el <b>relevo generacional</b> es fundamental. Quienes asumirán el <b>liderazgo político</b> en el futuro deben tener una <b>conciencia democrática</b> muy arraigada.También son importantes las actividades de <b>análisis y seguimiento del sistema democrático</b>, así como los diálogos con especialistas dedicados al <b>estudio de la democracia</b>.Y finalmente está la <b>labor de promoción</b>: persuadir a dirigentes políticos de los países miembros y de otros países acerca de la importancia de mantener el <b>sistema democrático</b>, el <b>Estado de derecho</b>, la <b>separación de poderes</b> y el respeto a la <b>diversidad de opiniones</b>.