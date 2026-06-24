Carlos Guevara Mann: “Queremos que avance la democracia, no la autocracia”

Este jueves 25 de junio sesionará en el Centro de Convenciones Atlapa la undécima Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Democracias, una organización con sede en Polonia, compuesta por Estados de distintos continentes y dedicada a promover, defender y fortalecer la democracia en todo el mundo. La génesis de este organismo se encuentra en la Declaración de Varsovia —adoptada hace más de 25 años por 100 naciones de todo el mundo—, la cual estipula la adhesión de los países a los propósitos y principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que promueven la paz, el desarrollo, los derechos humanos y la democracia. Panamá ostenta actualmente la presidencia pro tempore de esta comunidad. El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, aseguró en esta entrevista con La Estrella de Panamá que tanto este encuentro como otros previstos en la Semana de Alto Nivel —que incluye la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y conmemora el bicentenario del Congreso Anfictiónico— refuerzan el papel internacional del país, al tiempo que ponen en valor el espíritu del multilateralismo y la forma republicana de gobierno, encarnados en el cónclave convocado en 1826 por Simón Bolívar a las naciones americanas recientemente independizadas. En esta conversación, Guevara Mann también profundiza en los ejes de la política exterior panameña y el rol que el país debe desempeñar en el panorama global.

¿En qué contexto se celebra la reunión ministerial de la Comunidad de las Democracias en Panamá?

Quisimos traer esta reunión de la Comunidad de las Democracias para darle mayor sustancia y más valor a la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico, siendo que el Congreso de 1826 tenía como uno de sus puntos importantes salvaguardar la forma republicana de gobierno. Esa forma republicana de gobierno es lo que hoy conocemos, guardando algunas proporciones, como democracia. Entonces, salvaguardar la democracia era un propósito original de la reunión de 1826. Tomando todo eso en consideración, hemos querido llevar a cabo la reunión de la Comunidad de las Democracias en Panamá, no solamente porque tenemos la presidencia pro tempore, sino también porque queremos darle un impulso a esa forma de gobierno, tomando en cuenta que el Congreso Anfictiónico también tenía como propósito salvaguardarla en aquella época. La Comunidad de las Democracias se dedica a evaluar el estado de la democracia en el mundo, darle seguimiento a través de actividades como conferencias ministeriales, charlas, seminarios, formaciones y también con acciones más concretas para sensibilizar no solo a los públicos de estos países y de otros países, sino también a los gobernantes acerca de la importancia de que este sistema de gobierno se preserve, se profundice y se amplíe. Para nadie es un secreto que el sistema democrático de gobierno ha estado en retroceso en algunas partes durante los últimos años. Ese fenómeno que se conoce como autocratización es preocupante para todos los países democráticos y para los ciudadanos democráticos. Lo que queremos es que avance la democracia, no la autocracia. Por eso tiene un propósito muy loable esta comunidad de Estados democráticos. Nosotros queremos contribuir a esa labor no solamente ofreciendo a Panamá como escenario para esta reunión de ministros, sino también poniendo a disposición de la comunidad nuestro país para que se lleve a cabo una reunión de expertos, es decir, personas que estudian los sistemas políticos, enfatizan la democracia y contribuyen con sus análisis y perspectivas a nuestro entendimiento de este sistema de gobierno. Además, habrá un foro de jóvenes. Jóvenes de todo el mundo se reunirán en Panamá para estudiar la democracia, conocer más sobre los sistemas políticos y dialogar acerca de cómo pueden ayudar en la promoción democrática. Lo que se busca es crear una mayor conciencia entre la juventud.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy las democracias?

Hay varios desafíos. Algunos van desde los intentos por manipular, tergiversar o violentar los procesos electorales. Eso puede hacerse a través de medios tradicionales, como el robo de urnas, o mediante herramientas más avanzadas, como la inteligencia artificial. También están la demagogia y el populismo. Son prácticas que atentan contra la democracia porque favorecen el encumbramiento de líderes mesiánicos que buscan concentrar todos los poderes y menoscabar la separación de poderes y las libertades públicas. La desinformación es otra amenaza a la democracia muy concreta y es un fenómeno que prolifera actualmente debido a la abundancia de redes sociales y medios de comunicación. Otra amenaza muy importante es el mal funcionamiento de las instituciones democráticas. En algunos lugares no se ha permitido que la democracia arraigue como debe hacerlo; en otros, aunque sí arraigó, se ha perdido contenido democrático porque las instituciones no funcionan adecuadamente. Ese mal funcionamiento produce mucha frustración ciudadana. La gente clama por un buen gobierno, por un funcionamiento eficiente del aparato estatal y por soluciones a sus problemas. Entonces, algunas poblaciones terminan optando por cualquier tipo de gobierno, sea autoritario o no, siempre que resuelva sus problemas. Eso es preocupante. La corrupción también está muy vinculada a lo anterior. Si las elecciones o el funcionamiento gubernamental se ven manipulados por la corrupción, la población adopta una posición de cinismo frente a la democracia y sus instituciones. Existe además un fenómeno estrechamente relacionado: la penetración del crimen organizado. Es algo que vemos constantemente en América Latina y el Caribe. El narcotráfico y las mafias pueden penetrar los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, las fuerzas de seguridad e incluso llegar a controlar determinadas áreas geográficas o sectores del gobierno. Todo ello hace mucho daño al sistema democrático. Por supuesto, también hay esperanza. A través de la concienciación, la formación y la educación ciudadana se pueden combatir estas amenazas. Ahí es donde puede intervenir la Comunidad de las Democracias.

¿Cómo se traducirían esas ideas y consensos acordados en acciones tangibles?

En primera instancia son muy importantes las labores de formación: seminarios, talleres y actividades educativas. Especialmente entre la juventud, porque algunos ya vamos de salida, pero el relevo generacional es fundamental. Quienes asumirán el liderazgo político en el futuro deben tener una conciencia democrática muy arraigada. También son importantes las actividades de análisis y seguimiento del sistema democrático, así como los diálogos con especialistas dedicados al estudio de la democracia. Y finalmente está la labor de promoción: persuadir a dirigentes políticos de los países miembros y de otros países acerca de la importancia de mantener el sistema democrático, el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a la diversidad de opiniones.

¿Cómo se puede atraer a los jóvenes que no están convencidos de la democracia?

Como educador, creo profundamente en la educación. Lo primero es que las personas se informen, conozcan y se eduquen. Creo que hay que transmitir que, entre los sistemas de gobierno posibles, la democracia es definitivamente el mejor y el más deseable. Tiene imperfecciones, pero es infinitamente preferible a que una sola persona o un grupo reducido tome decisiones sin consultar a la población. Sin embargo, todavía escuchamos voces que aspiran a soluciones autoritarias para hacer funcionar los gobiernos. Eso es preocupante. En cuanto a los jóvenes, actualmente existen muchas distracciones, especialmente por la abundancia de redes sociales. Debemos animarlos a enfocarse en asuntos fundamentales para la comunidad política, como la manera en que vamos a gobernarnos.

Cuando se analizan en profundidad las distintas opciones de gobierno, creo que la mayoría de las personas terminarían prefiriendo un sistema democrático. Ya lo decía Simón Bolívar en la Carta de Jamaica de 1815. Allí afirmaba que, si los pueblos americanos estaban interesados en su felicidad, prosperidad y tranquilidad, adoptarían sistemas republicanos de gobierno. Creo que esa sigue siendo una magnífica orientación.

En relación a la Semana de Alto Nivel, ¿qué oportunidades diplomáticas y estratégicas abre este evento para Panamá?

Enormes oportunidades. Acabamos de contabilizar 100 delegaciones. De ellas, 21 pertenecen a organismos internacionales y 79 a Estados o territorios. Esto permite diálogos multilaterales entre presidentes, cancilleres, organismos internacionales y representantes de distintos países. Solamente eso ya es enriquecedor. Además, siempre existen espacios para conversaciones bilaterales. Tener cien delegaciones en Panamá nos brinda una oportunidad extraordinaria para dialogar sobre asuntos de interés común. También fortalece el posicionamiento de Panamá como lugar de encuentro y diálogo, tal como lo visualizó Simón Bolívar. Otro aspecto importante es el fortalecimiento de la reputación internacional del país. Una prioridad del presidente José Raúl Mulino ha sido precisamente mejorar la reputación de Panamá. Una mejor reputación trae ventajas económicas, políticas y diplomáticas, facilita la obtención de aliados y fortalece la capacidad de Panamá para impulsar sus objetivos de política exterior.

Desde la actual gestión de la Cancillería, liderada por el canciller Javier Martínez-Acha, se ha hecho mucho énfasis en la idea del ‘multilateralismo útil’. ¿Podría explicarnos ese concepto y cómo intentan ponerlo en práctica?

El multilateralismo es un sistema internacional basado en la igualdad jurídica de los Estados. Todos los Estados son iguales y, en consecuencia, poseen los mismos derechos dentro del sistema internacional. También tienen la responsabilidad de contribuir a que ese sistema funcione adecuadamente. No existe subordinación ni jerarquía entre ellos. Además, el multilateralismo descansa sobre la cooperación internacional y ha producido muchos beneficios. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas. Algunas de esas críticas son similares a las que se hacen al sistema democrático: que genera burocracias excesivas, que no funciona con la rapidez necesaria o que no atiende adecuadamente los asuntos más urgentes de la comunidad internacional. El concepto de multilateralismo útil consiste precisamente en mantener el multilateralismo, pero hacerlo funcionar para aquello para lo que fue concebido. Fue concebido para promover la paz mundial y el bienestar de los pueblos. Por lo tanto, queremos conservar el multilateralismo, pero transformarlo para evitar que se convierta en un sistema anquilosado, cuyos principales componentes no funcionen con la eficiencia deseada. La idea es adaptarlo para que responda mejor a las necesidades actuales de los pueblos del mundo. Eso es, en esencia, el multilateralismo útil.

¿Cómo puede Panamá fortalecer su presencia y liderazgo en organismos multilaterales durante los próximos años?