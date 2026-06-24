Emergencia en Venezuela: Rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros en el este de Caracas

Las <b>autoridades venezolanas</b> activaron la noche de este miércoles 24 de junio diversos <b>operativos de rescate en Caracas</b> y otros puntos del país, tras los <b>terremotos de magnitud 7.2 y 7.5</b> que sorprendieron a muchos ciudadanos en sus hogares debido al día feriado que conmemora una victoria militar fundamental en 1821 para la independencia de<b> <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a> de España.</b>De acuerdo con la cadena venezolana <b>Telesur</b>, continúan saliendo personas que lograron sobrevivir de entre los escombros de varios edificios que se derrumbaron en localidades icónicas de Caracas, como la <b>Plaza Altamira</b>. Los rescatistas de <b>Protección Civil</b> se encuentran trabajando a esta hora con cascos y linternas para intentar extraer a los ciudadanos de los remanentes de las estructuras que quedaron seriamente afectadas o bien sucumbieron a los <b>movimientos telúricos</b>. Si bien no hay cifras oficiales de víctimas hasta el momento, las imágenes revelan una gran cantidad de <b>personas heridas</b> que están siendo trasladadas a <b>centros asistenciales</b>.En videos difundidos por testigos presenciales, los caraqueños pedían palas, picos, cuerdas y martillos con el fin de agilizar las <b>labores de salvamento</b> emprendidas por los cuerpos de seguridad. 'Ahí están las autoridades, pero no tienen los utensilios. Necesitamos apoyo con las cosas, las herramientas', exclamaba una vecina en una publicación de X compartida por la red de periodismo ciudadano <b>Reporte Ya</b>. La noche se prevé larga e intensa para los rescatistas y las comunidades que siguen en vilo ante la <b>emergencia en <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b>.