Emergencia en Venezuela: Rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros en el este de Caracas

Las autoridades venezolanas activaron la noche de este miércoles 24 de junio diversos operativos de rescate en Caracas y otros puntos del país, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sorprendieron a muchos ciudadanos en sus hogares debido al día feriado que conmemora una victoria militar fundamental en 1821 para la independencia de Venezuela de España.

De acuerdo con la cadena venezolana Telesur, continúan saliendo personas que lograron sobrevivir de entre los escombros de varios edificios que se derrumbaron en localidades icónicas de Caracas, como la Plaza Altamira. Los rescatistas de Protección Civil se encuentran trabajando a esta hora con cascos y linternas para intentar extraer a los ciudadanos de los remanentes de las estructuras que quedaron seriamente afectadas o bien sucumbieron a los movimientos telúricos. Si bien no hay cifras oficiales de víctimas hasta el momento, las imágenes revelan una gran cantidad de personas heridas que están siendo trasladadas a centros asistenciales.

En videos difundidos por testigos presenciales, los caraqueños pedían palas, picos, cuerdas y martillos con el fin de agilizar las labores de salvamento emprendidas por los cuerpos de seguridad. “Ahí están las autoridades, pero no tienen los utensilios. Necesitamos apoyo con las cosas, las herramientas”, exclamaba una vecina en una publicación de X compartida por la red de periodismo ciudadano Reporte Ya. La noche se prevé larga e intensa para los rescatistas y las comunidades que siguen en vilo ante la emergencia en Venezuela.