Gobierno de Venezuela comparece sin informe de víctimas tras desplome de edificios por terremoto de 7.1

La cúpula del Gobierno de Venezuela se presentó en conferencia de prensa la noche de este miércoles 24 de junio de 2026, en un escenario de extrema urgencia tras el potente terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el norte de ese país. Pese a la gravedad del evento geológico y a la confirmación de estructuras residenciales colapsadas en la capital, las autoridades admitieron que no disponen de un balance oficial de heridos, desaparecidos ni decesos.

La comparecencia estuvo liderada por Delcy Rodríguez, en su condición de presidenta encargada de la república, quien estuvo acompañada por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, y por el dirigente oficialista Jorge Rodríguez Gómez. Durante su alocución transmitida al país, la mandataria interina extendió un inusual agradecimiento público a los gobiernos de Estados Unidos y de Panamá por el apoyo y la comunicación mantenida tras el desastre que encendió las alertas de tsunami en la cuenca del Caribe.

Minutos antes de este pronunciamiento, el ministro Cabello Rondón ofreció declaraciones a la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV), donde calificó el panorama en el área metropolitana de Caracas como “alarmante desde el punto de vista gráfico”. El titular de la seguridad interna precisó que las mayores afectaciones estructurales se concentran en el municipio Chacao, específicamente en los sectores de Altamira y Los Palos Grandes —reconocidos por su vulnerabilidad sísmica—, donde diversas viviendas y edificios multifamiliares se vinieron abajo.

Ante la severidad de los daños en las estructuras físicas, el Ejecutivo venezolano ordenó el cierre temporal y total del suministro de gas en todas las zonas afectadas para evitar explosiones secundarias, mientras se realizan las evaluaciones técnicas pertinentes. Asimismo, el sismo provocó la interrupción masiva de la energía eléctrica y los enlaces de telefonía celular, manteniendo incomunicadas a millones de personas en catorce estados del país.

El estamento estatal instó a la ciudadanía a no retornar a sus hogares y permanecer en espacios públicos abiertos como plazas y calles debido al riesgo inminente de que ocurran réplicas de gran magnitud. Equipos de Protección Civil, bomberos y rescatistas voluntarios se encuentran desplegados entre los escombros de las estructuras colapsadas en Caracas y el estado costero de La Guaira; sin embargo, el hermetismo gubernamental y el colapso de las comunicaciones locales impiden conocer el impacto real de la tragedia humana en el territorio sudamericano.