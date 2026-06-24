Gobierno de Venezuela comparece sin informe de víctimas tras desplome de edificios por terremoto de 7.1

La cúpula del Gobierno de <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a> se presentó en conferencia de prensa la noche de este miércoles 24 de junio de 2026, en un escenario de extrema urgencia tras el potente terremoto de magnitud <b>7.1</b> que sacudió el norte de ese país. Pese a la gravedad del evento geológico y a la confirmación de estructuras residenciales colapsadas en la capital, las autoridades admitieron que no disponen de un balance oficial de heridos, desaparecidos ni decesos.La comparecencia estuvo liderada por <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>, en su condición de presidenta encargada de la república, quien estuvo acompañada por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, capitán <b><a href="/tag/-/meta/diosdado-cabello">Diosdado Cabello Rondón</a></b>, y por el dirigente oficialista <b><a href="/tag/-/meta/jorge-rodriguez">Jorge Rodríguez Gómez</a></b>. Durante su alocución transmitida al país, la mandataria interina extendió un inusual agradecimiento público a los gobiernos de <a href="/tag/-/meta/estados-unidos-eeuu">Estados Unidos</a> y de <a href="/tag/-/meta/panama">Panamá </a>por el apoyo y la comunicación mantenida tras el desastre que encendió las alertas de tsunami en la cuenca del Caribe.Minutos antes de este pronunciamiento, el ministro <b>Cabello Rondón</b> ofreció declaraciones a la televisora estatal <b>Venezolana de Televisión (VTV)</b>, donde calificó el panorama en el área metropolitana de Caracas como<i> 'alarmante desde el punto de vista gráfico'</i>. El titular de la seguridad interna precisó que las mayores afectaciones estructurales se concentran en el municipio <b>Chacao</b>, específicamente en los sectores de <b>Altamira </b>y <b>Los Palos Grandes</b> —reconocidos por su vulnerabilidad sísmica—, donde diversas viviendas y edificios multifamiliares se vinieron abajo.Ante la severidad de los daños en las estructuras físicas, el Ejecutivo venezolano ordenó<b> el cierre temporal y total del suministro de gas en todas las zonas afectadas</b> para evitar explosiones secundarias, mientras se realizan las evaluaciones técnicas pertinentes. Asimismo, el sismo provocó la interrupción masiva de la energía eléctrica y los enlaces de telefonía celular, manteniendo incomunicadas a millones de personas en catorce estados del país.El estamento estatal instó a la ciudadanía a no retornar a sus hogares y permanecer en espacios públicos abiertos como plazas y calles debido al riesgo inminente de que ocurran réplicas de gran magnitud. Equipos de Protección Civil, bomberos y rescatistas voluntarios se encuentran desplegados entre los escombros de las estructuras colapsadas en <b>Caracas</b> y el estado costero de <b>La Guaira</b>; sin embargo, el hermetismo gubernamental y el colapso de las comunicaciones locales impiden conocer el impacto real de la tragedia humana en el territorio sudamericano.