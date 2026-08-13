Procurador confirma investigación por compra de computadoras en Meduca

El procurador de la Nación, Luis Gómez, confirmó que el Ministerio Público abrió una investigación por la contratación de computadoras realizada a través del Ministerio de Educación (Meduca), luego de recibir una solicitud de la entonces ministra Lucy Molinar. Gómez explicó que la solicitud llegó el miércoles y que, de manera inmediata, el Ministerio Público dio apertura a una investigación preliminar. Como parte de las primeras diligencias, la Fiscalía solicitó información sobre la sociedad a la que se adjudicó el contrato, incluidos sus dignatarios, directivos y representante legal. También pidió copia del expediente administrativo del acto público para revisar el proceso utilizado para la adjudicación, además de información relacionada con los pagos efectuados y el monto de los desembolsos. “De manera inmediata se dio apertura a esta investigación y se generaron algunas actuaciones de investigación”, explicó Gómez al ser consultado sobre el caso.

Investigación está en etapa preliminar

El procurador aclaró que la investigación apenas comienza y que, por el momento, no existen nombres de personas señaladas dentro del proceso. “Esto es algo que apenas se dio apertura el día de ayer”, señaló Gómez, quien indicó que las pesquisas se encuentran en una etapa preliminar. Las primeras diligencias buscan establecer cómo se desarrolló la contratación, quiénes participaron en el proceso, las condiciones de la adjudicación y los pagos vinculados con el contrato. La investigación se conoce un día después de la renuncia de Lucy Molinar como ministra de Educación. La exfuncionaria atribuyó su decisión, entre otros aspectos, al “ruido” generado alrededor de distintos temas de su gestión, en particular el relacionado con la adquisición de computadoras. “Ha habido mucho ruido en algunos temas, particularmente en el tema de las computadoras y yo prefiero hacer un paso a un lado para que se investigue bien y se aclare todo”, dijo Molinar durante una conferencia de prensa en la sede del Meduca, en Cárdenas. Molinar explicó que su salida busca facilitar las investigaciones y confirmó que solicitó al Ministerio Público revisar las contrataciones relacionadas con este caso.