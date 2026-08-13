Procurador confirma investigación por compra de computadoras en Meduca

El procurador de la Nación, Luis Gómez, confirmó que el Ministerio Público abrió una investigación por la contratación de computadoras realizada a través del Ministerio de Educación (Meduca), luego de recibir una solicitud de la entonces ministra Lucy Molinar.
Gómez explicó que la solicitud llegó el miércoles y que, de manera inmediata, el Ministerio Público dio apertura a una investigación preliminar. Como parte de las primeras diligencias, la Fiscalía solicitó información sobre la sociedad a la que se adjudicó el contrato, incluidos sus dignatarios, directivos y representante legal.
También pidió copia del expediente administrativo del acto público para revisar el proceso utilizado para la adjudicación, además de información relacionada con los pagos efectuados y el monto de los desembolsos.
“De manera inmediata se dio apertura a esta investigación y se generaron algunas actuaciones de investigación”, explicó Gómez al ser consultado sobre el caso.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por La Estrella de Panamá (@laestrellaonline)
Una publicación compartida por La Estrella de Panamá (@laestrellaonline)
El procurador aclaró que la investigación apenas comienza y que, por el momento, no existen nombres de personas señaladas dentro del proceso.
“Esto es algo que apenas se dio apertura el día de ayer”, señaló Gómez, quien indicó que las pesquisas se encuentran en una etapa preliminar.
Las primeras diligencias buscan establecer cómo se desarrolló la contratación, quiénes participaron en el proceso, las condiciones de la adjudicación y los pagos vinculados con el contrato.
La investigación se conoce un día después de la renuncia de Lucy Molinar como ministra de Educación. La exfuncionaria atribuyó su decisión, entre otros aspectos, al “ruido” generado alrededor de distintos temas de su gestión, en particular el relacionado con la adquisición de computadoras.
“Ha habido mucho ruido en algunos temas, particularmente en el tema de las computadoras y yo prefiero hacer un paso a un lado para que se investigue bien y se aclare todo”, dijo Molinar durante una conferencia de prensa en la sede del Meduca, en Cárdenas.
Molinar explicó que su salida busca facilitar las investigaciones y confirmó que solicitó al Ministerio Público revisar las contrataciones relacionadas con este caso.
“Es para facilitar que los procesos se den”, expresó la exministra.
La salida de Molinar ocurrió después de una jornada en la que se reunió desde las 7:00 a.m. con parte de su equipo más cercano en el Meduca.
El anuncio también se produjo luego de que la exministra no participara el martes en el Consejo de Gabinete.
Antes de conocerse públicamente la renuncia de Molinar, trascendió la salida de su viceministro administrativo, Roberto Sevillano Chin.
La sucesión de ambas renuncias ocurre mientras el Ministerio Público inicia las primeras diligencias sobre la contratación cuestionada.
Molinar defiende gestión de 25 meses
Durante su pronunciamiento, Molinar destacó los resultados que, según dijo, alcanzó durante los 25 meses de gestión al frente del Meduca.
La exministra afirmó que durante ese periodo dedicó “todo nuestro esfuerzo para un cambio positivo en la educación del país”.
Entre los resultados que mencionó, destacó la reducción del costo del internet para las escuelas, al señalar que Panamá pasó de pagar una de las tarifas más altas a contar con una de las mejores tarifas del mundo.
Por ahora, el Ministerio Público mantiene la investigación en una fase preliminar. Las primeras diligencias se concentran en revisar el expediente de contratación, la empresa adjudicataria, el proceso administrativo y los pagos vinculados con la adquisición de las computadoras.
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...